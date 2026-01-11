Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici i vatrogasci-spasioci, svakodnevno su angažovani na terenu širom Srbije, gde pružaju pomoć građanima i obilaze domaćinstva, vodeći računa o bezbednosti i potrebama svakog pojedinca.

Kako se navodi, pripadnici MUP-a kontinuirano su prisutni u lokalnim zajednicama, naročito u područjima koja su izložena otežanim uslovima, kako bi građanima pružili neophodnu podršku, pravovremene informacije i pomoć na terenu.

Policijski službenici i vatrogasci-spasioci svojim angažovanjem doprinose očuvanju bezbednosti, ali i jačanju poverenja građana, pokazujući da su svakodnevno uz ljude i njihove domove.