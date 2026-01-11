Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je u Srbiji trenutno oblačno, mestimično sa snegom i maglom, kao i da je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.

Niska temperatura je i na Crnom Cvrhu gde je u 12 časova izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa.

U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a sneg pada u prestonici, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju.

RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača u Sjenici 40 centimetra, na Crnom Vrhu 35 centimetara, a na Zlatiboru 33, dok je u Beogradu visina snega 13 centrimetar i on je u raskvašenom obliku.

RHMZ najavio je ranije danas da će nedelja biti ledeni dan gde će tokom dana biti oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima ponegde sa slabim snegom.

Foto: Marko Karović/Kurir

Očekuje se vetar slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, na istoku kratkotrajno i sa olujnim udarima, a uveče se očekuje prvo u severnim, a tokom noći u zapadnim i centralnim predelima postepeno razvedravanje.

Žuti meteo alarm na snazi je u celoj zemlji što znači da vreme potencijalno može biti opasno, a vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez. Svim učesnicima u saobraćaju savetuju oprez zbog snega i poledice.

RHMZ izdao je hidrološko upozorenje u kom navode da će se na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa, a na Južnoj Moravi vodostaji su u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca sa tendecijom opadanja u narednih 12 sati.

Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na pet do 10 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 11. i 12. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.