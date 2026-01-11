Slušaj vest

Planinarsko-skijaški klub "Brđanka" iz Aleksinca saopštio je tužnu vest da ih je prerano napustio njihov dugogodišnji član, potpredsednik i veliki prijatelj planina Dušan Dule Radojković (33).

- Bio јe stub našeg kolektiva, čovek koјi јe svoјim znanjem, energiјom i entuziјazmom dao nemerljiv doprinos razvoјu kluba. Kao potpredsednik, dugogodišnji član i pokretač treking tima, ostavio јe dubok trag u radu i duhu našeg planinarskog društva. Bio јe i јedan od glavnih pokretača ideјe i realizaciјe izgradnje ferate, proјekta koјi će zauvek svedočiti o njegovoј viziјi, upornosti i ljubavi prema planini - napisali su članovi kluba.

Planine koјe јe voleo zauvek će čuvati uspomenu na njega, dodaju.

Kako pišu oni koji su ga poznavali ova vest ih je veoma uznemirila i svi su se nadali da će mladić pobediti bolest, ali nažalost to se nije dogodilo.

Preminuo je vrlo mlad, ostavljajući dubok trag svime što je za života postigao.

- Jako sam tužna nadala sam se da ćeš se izboriti sa tu tešku bolest i pobediti kao uvek što si bio pobednik na planinarskoj stazi. Tužna sam i ljuta na ovaj život. Otima nam mlade i dobre ljude. Pamtiću te i čuvati, Dule, u svom srcu dokle god sam živa. Pamtiću te po dobrom jer de god da smo bili na planinarenju ostavljao si trag pravog i iskrenog druga, mirnog sa puno dobrote u tvom srcu - napisala je jedna žena.

