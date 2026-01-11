Slušaj vest

Snažna mećava koja je u proteklih 12 sati zahvatila Srbiju uzrokovala je ozbiljne probleme u snabdevanju električnom energijom, a najteža situacija je u Ivanjici koja je zbog kvara na dalekovodu ostala bez struje. Na terenu u Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu angažovano je 185 ekipa Elektrodistribucije Srbije sa više od 600 montera koji u teškim uslovima rade na sanaciji mreže, dok se stabilizacija sistema u većini mesta očekuje tokom popodneva, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

Sa ekipama na terenu je i ministarka privrede Adrijana Mesarović koja se obratila građanima.

- Nas građani tuže za ta ista stabla, pa ko je onda kriv za kvar na mreži i za prekid napajanja dela Ivanjice. Vitalni objekti su pod naponom i obezbedili smo uredno snabdevanje i vodosnabdevanje kad su u pitanju bolnice, i Dom zdravlja, u najkraćem mogućem roku se trudimo da vratimo uredno snabdevanje kad je upitanju Ivanjica i ceo ovaj okrug - rekla je ministarka.

Kako je dodala mnogo ekipa je na terenu, a pristiže ih još.

- 60 sekača Srbijašuma će biti na terenu do kraja dana, velika zahvalnost na posvećenosti svim JK službi i svim privatnim preduzećima koja su se pridružila ovoj akciji. Sa predsednikom Srbije sam na vezi i imperativ je da vratimo u najkraćem mogućem roku snabdevanje električnom energijom na teritoriju Ivanjice i čitavog okruga - rekla je ona.

Pomenula je i situaciju u drugim gradovima.

- Mnogo je bolja situacija u Zlatibarskom okrugu u odnosu na brojke koje smo imali jutros. U drugom delu dana ćemo svakako obići te opštine i gradove i održati štabove za vanredne situacije i na adekvatan način kordinisati aktivnostima kako bi što pre uspeli da povratimo uredno napajanje. Dopremićemo i određen broj agregata koji će biti krajnja aternativna snabdevanja, ali trudimo se da vratimo rednovnu mrežu. Svaki građanin i svako domaćinstvo nam je bitno, nećemo spavati - poručila je ona.

Kako je rekla, predsedik Srbije Aleksandar Vučić pruža najveću podršku i pomoć u organizaciji.

- Na svakih pet minuta ga obaveštavamo o stanju na terenu - rekla je.

Ona je poslala važan apel građanima koji je ključan u rešavanju ovog problema.