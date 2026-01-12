Slušaj vest

U Srbiji prvog dana ove nedelje jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, a u toku dana postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na slab jugoistočni. Najniža temperatura od -13 na severu do -4 na istoku Srbije, po pojedinim kotlinama oko -15, a najviša od -4 do tri stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jak mraz i početkom nedelje Foto: RINA

- Uveče postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će u toku noći i rano ujutro na severu, ali i ponegde na zapadu, usloviti slab sneg ili slabu kišu koja bi se, kao retka pojava, ledila na tlu. U utorak ujutro slab i umeren, ponegde još jak mraz. U toku dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na severu i istoku Srbije mestimično slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima, kao retka pojava, može lediti na tlu - navodi RHMZ i dodaje:

Od srede toplije od petka košava

- Od srede i jutarnje i dnevne temperature u porastu, a slab jutarnji mraz biće lokalna pojava. U toku dana uglavnom suvo i stabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a od petka počeće da duva košava.

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je svoju prognozu za naredne dane u kojoj naglašava da bi topliji talas trajao "barem desetak dana do dve nedelje".

Marko Čubrilo najavio otopljenje Foto: Nenad Kostić, Privatna Arhiva

- Do srede hladno i uglavnom suvo, samo ponedge uz slab sneg. Duvaće umeren, zapadni i severozapadni vetar koji će u sredu okrenuti na jugozapadni smer. Noći i jutra vrlo hladni uz mrazeve od -17 do -7, a lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

Temperatura skače do 10 stepeni

- U utorak posle podne se očekuje prolazno naoblačenje i ponegde slabe padavine, količinski nebitne, dok bi ostalih dana nad većim delom regiona najčešće bilo suvo uz vro retku pojavu slabih padavina, koje bi češće mogle biti samo uz obalu Jadrana na orografskim preprekama Dinarida. Noćnih mrazevi će biti slabi i retki dok bi se dnevni maksimumi kretali od tri do devet stepeni Celzijusa, samo na istoku Srbije možda oko 0 stepeni Celzijusa.

Otopljenje će trajati oko deset dana Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema njegovoj najavi sneg bi se otopio u svim predelima ispod 900 metara nadmorske visine.

- Promena sinoptike se za sada kao mogućnost javlja negde oko 24. januara kada bi anticikonnad zapadom Rusije i istokom Skandinavije mogao dovoljno ojačati da promeni vazdušna struja te i da umesto relativno toplog južnog i jugozapadnog po svojoj istočnoj periferiji pokrene osetno hladnije severoistočno.

- Zima verovatno nije završila sa otopljenjem koje nam stiže za koji dan. Do srede hladno, zatim otopljen je koje bi potrajalo barem desetak dana - poručio je Čubrilo i podsetio da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, i da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.