Slušaj vest

Srbija je okovana snegom i ledom. Vanredna situacija i dalje je na snazi u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimirovcu, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, a danas je proglašena i u Lučanima i Ivanjici. Vatrogasci-spasioci i dežurne ekipe danonoćno rade na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda. Za 24 sata su imali 98 intervencija i do danas od 4. januara evakuisali 37 osoba.

Zbog snežne vejavice i dalje je teška situacija u zlatiborskom i moravičkom kraju. Cela opština Ivanjica od subote uveče je bez struje zbog većeg kvara na dalekovodu, dok je na području opštine Lučani oko 2.000 građana bez električne energije, ali je uredno snabdevanje vodom i grejanjem. Putevi su prohodni.

Prema podacima RHMZ, najviše snega je palo u Sjenici, čak 40 centimetara, a oko 700 seoskih domaćinstava je zavejano, bez struje i s povremenim prekidima signala. Elektromreža Srbije saopštila je juče po podne da se "u narednim satima" očekuje da bude saniran kvar na dalekovodu, zbog kog je došlo do prekida snabdevanja strujom na području Ivanjice usled velike količine snega i leda. Stanje sa snabdevanjem električnom energijom se postepeno stabilizuje na teritoriji grada Loznice, gde su 134 domaćinstva bila bez struje.

I dalje su neka domaćinstva bez struje Foto: RINA

U užičkom kraju su prohodni svi putevi, s tim što je i dalje na snazi zabrana za kamione s prikolicama i šlepere.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

- Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji - kazala je Sofronijevićeva za RTS i precizirala da najviše problema ima na planinskim prevojima, kao i na putevima duž reka zbog pojave magle.

Objasnila je da JP "Putevi Srbije" pravi poseban plan održavanja za vreme zimskih vremenskih uslova i da su angažovana 24 preduzeća širom Srbije.

- Za auto-puteve i moto-puteve to znači da sneg bude očišćen i za preticajnu i za voznu traku, a potom se čisti i zaustavna traka. To ne znači suv put u ovim uslovima, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša - navela je Sofronijevićeva:

Aleksandra Sofronijević kaže da su svi putevi prvog i drugog reda prohodni Foto: Printscreen/RTS

- U situaciji kada imate ledenu kišu, snežnu vejavicu, ne može u trenutku da se odreaguje. Praktično sve službe su radile 24 sata u, rekla bih, nemogućim uslovima.

Temperatura u plusu 10 stepeni

U Srbiji danas ujutru jak mraz s temperaturama od -12 do -5 stepeni, a na istoku usled pojačanog severozapadnog vetra oko -3 stepena. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, ali i dalje hladno vreme, najavio je RHMZ.

1/4 Vidi galeriju Ledenice u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić