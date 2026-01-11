Slušaj vest

Srbija je okovana snegom i ledom. Vanredna situacija i dalje je na snazi u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimirovcu, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, a danas je proglašena i u Lučanima i Ivanjici. Vatrogasci-spasioci i dežurne ekipe danonoćno rade na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda. Za 24 sata su imali 98 intervencija i do danas od 4. januara evakuisali 37 osoba.

Zbog snežne vejavice i dalje je teška situacija u zlatiborskom i moravičkom kraju. Cela opština Ivanjica od subote uveče je bez struje zbog većeg kvara na dalekovodu, dok je na području opštine Lučani oko 2.000 građana bez električne energije, ali je uredno snabdevanje vodom i grejanjem. Putevi su prohodni.

Prema podacima RHMZ, najviše snega je palo u Sjenici, čak 40 centimetara, a oko 700 seoskih domaćinstava je zavejano, bez struje i s povremenim prekidima signala. Elektromreža Srbije saopštila je juče po podne da se "u narednim satima" očekuje da bude saniran kvar na dalekovodu, zbog kog je došlo do prekida snabdevanja strujom na području Ivanjice usled velike količine snega i leda. Stanje sa snabdevanjem električnom energijom se postepeno stabilizuje na teritoriji grada Loznice, gde su 134 domaćinstva bila bez struje.

Sneg Zlatibor
I dalje su neka domaćinstva bez struje Foto: RINA

U užičkom kraju su prohodni svi putevi, s tim što je i dalje na snazi zabrana za kamione s prikolicama i šlepere.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

- Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji - kazala je Sofronijevićeva za RTS i precizirala da najviše problema ima na planinskim prevojima, kao i na putevima duž reka zbog pojave magle.

Objasnila je da JP "Putevi Srbije" pravi poseban plan održavanja za vreme zimskih vremenskih uslova i da su angažovana 24 preduzeća širom Srbije.

- Za auto-puteve i moto-puteve to znači da sneg bude očišćen i za preticajnu i za voznu traku, a potom se čisti i zaustavna traka. To ne znači suv put u ovim uslovima, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša - navela je Sofronijevićeva:

Aleksandra Sofronijević
Aleksandra Sofronijević kaže da su svi putevi prvog i drugog reda prohodni Foto: Printscreen/RTS

- U situaciji kada imate ledenu kišu, snežnu vejavicu, ne može u trenutku da se odreaguje. Praktično sve službe su radile 24 sata u, rekla bih, nemogućim uslovima.

Temperatura u plusu 10 stepeni

U Srbiji danas ujutru jak mraz s temperaturama od -12 do -5 stepeni, a na istoku usled pojačanog severozapadnog vetra oko -3 stepena. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, ali i dalje hladno vreme, najavio je RHMZ.

Ledenice u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

- Sutra takođe umeren i jak mraz, tokom dana pretežno oblačno, ali malo toplije. Slabe padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, i to ujutru slab sneg, a tokom dana i slaba kiša, koja će se ponovo ponegde lediti pri tlu. Od srede suvo vreme, ponegde na zapadu mogu očekivati i maksimalne temperature oko 10 stepeni. Krajem sedmice očekuje se i košava.

Ne propustiteDruštvoU OVOM GRADU U SRBIJI TRENUTNO 40 CENTIMETARA SNEGA! Najnovije oglašavanje RHMZ: Pahulje i u Beogradu, a evo gde je najhladnije sa temperaturom od - 14
Beograd Srbija sneg zima vremenska prognoza temperatura
DruštvoHEROJI NA TERENU, BEZ PAUZE I ODMORA! Policajci i vatrogasci svakodnevno pomažu građanima širom zemlje: Uz ljude i njihove domove! (foto)
MUP pruža pomoć građanima
DruštvoPONOVO MEĆAVA NA ZLATIBORU, TEMPERATURA U MINUSU: Zabrana za šlepere i dalje traje, putarima posao otežava vetar (FOTO)
Sneg Zlatibor
DruštvoVANREDNA SITUACIJA U 11 OPŠTINA I GRADOVA: Oglasili se iz Službe za vanredne situacije MUP, evakuisano ukupno 37 ljudi
vanredna situacija MUP sneg (4).jpeg