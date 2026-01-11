Zima ne popušta, Srbija okovana snegom i ledom! Ovde palo skoro pola metra snega, vatrogasci-spasioci za 24h imali 98 intervencija
Srbija je okovana snegom i ledom. Vanredna situacija i dalje je na snazi u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimirovcu, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, a danas je proglašena i u Lučanima i Ivanjici. Vatrogasci-spasioci i dežurne ekipe danonoćno rade na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda. Za 24 sata su imali 98 intervencija i do danas od 4. januara evakuisali 37 osoba.
Zbog snežne vejavice i dalje je teška situacija u zlatiborskom i moravičkom kraju. Cela opština Ivanjica od subote uveče je bez struje zbog većeg kvara na dalekovodu, dok je na području opštine Lučani oko 2.000 građana bez električne energije, ali je uredno snabdevanje vodom i grejanjem. Putevi su prohodni.
Prema podacima RHMZ, najviše snega je palo u Sjenici, čak 40 centimetara, a oko 700 seoskih domaćinstava je zavejano, bez struje i s povremenim prekidima signala. Elektromreža Srbije saopštila je juče po podne da se "u narednim satima" očekuje da bude saniran kvar na dalekovodu, zbog kog je došlo do prekida snabdevanja strujom na području Ivanjice usled velike količine snega i leda. Stanje sa snabdevanjem električnom energijom se postepeno stabilizuje na teritoriji grada Loznice, gde su 134 domaćinstva bila bez struje.
U užičkom kraju su prohodni svi putevi, s tim što je i dalje na snazi zabrana za kamione s prikolicama i šlepere.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da su svi državni putevi prvog i drugog reda prohodni.
- Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji - kazala je Sofronijevićeva za RTS i precizirala da najviše problema ima na planinskim prevojima, kao i na putevima duž reka zbog pojave magle.
Objasnila je da JP "Putevi Srbije" pravi poseban plan održavanja za vreme zimskih vremenskih uslova i da su angažovana 24 preduzeća širom Srbije.
- Za auto-puteve i moto-puteve to znači da sneg bude očišćen i za preticajnu i za voznu traku, a potom se čisti i zaustavna traka. To ne znači suv put u ovim uslovima, ali znači da je očišćen od snega i da se preventivno radi posipanje soli zbog nastajanja poledice, eventualno kada krene ledena kiša - navela je Sofronijevićeva:
- U situaciji kada imate ledenu kišu, snežnu vejavicu, ne može u trenutku da se odreaguje. Praktično sve službe su radile 24 sata u, rekla bih, nemogućim uslovima.
Temperatura u plusu 10 stepeni
U Srbiji danas ujutru jak mraz s temperaturama od -12 do -5 stepeni, a na istoku usled pojačanog severozapadnog vetra oko -3 stepena. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, ali i dalje hladno vreme, najavio je RHMZ.
- Sutra takođe umeren i jak mraz, tokom dana pretežno oblačno, ali malo toplije. Slabe padavine očekuju se na severu i istoku Srbije, i to ujutru slab sneg, a tokom dana i slaba kiša, koja će se ponovo ponegde lediti pri tlu. Od srede suvo vreme, ponegde na zapadu mogu očekivati i maksimalne temperature oko 10 stepeni. Krajem sedmice očekuje se i košava.