Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetu mučenicu Anisiju

Sveta mučenica Anisija živela je krajem 3. vijeka, rođena je u Solunu u porodici uglednih i bogatih hrišćana.

Međutim, rano je ostala siroče i nakon toga rasprodala je svu svoju imovinu i riješila da živi isključivo od svog rada. Čitavog života je držala strogi post, a dobar dio dana je provodila u molitvi. Predanje kaže da je jako malo spavala i da je govorila kako je “opasno spavati kada neprijatelj bdi”.

Foto: Shutterstock

U to vreme, car Maksimijan je izdao proglas po kome svako može da ubije osobu za koju posumnja da je hrišćanin, bez suda i osude. Za Anisiju, koja nikada nije krila svoju veru, tada je nastupilo opasno vreme.

Prema priči, ona je jednog dana krenula u crkvu i naletela na nekog vojnika. On je pokušao da joj se udvara, na šta se Anisija prekrstila i, kako on nije htio da odustane, pljunula ga u lice. Vojnika je ovo toliko naljutilo da je odmah mačem probo devojku i Anisija je odmah umrla.