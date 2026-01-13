Slušaj vest

Tokom zimskih meseci, kada se kalendar puni slavama, porodičnim okupljanjima i tradicionalnim trpezama, potražnja za suhomesnatim proizvodima primetno raste.Jača, kaloričnija hrana ponovo dolazi u prvi plan, a domaći proizvodi sa sela zauzimaju važno mesto na listi kupovine građana.

Na oglasima na društvenim mrežama, posebno na Fejsbuku, može se videti raznovrsna ponuda suhomesnatih specijaliteta, sa jasno istaknutim cenama koje odražavaju i rast troškova proizvodnje, ali i stabilnu potražnju. Seoska dimljena vešalica nudi se po ceni od 1.300 dinara po kilogramu, dok domaća sprža dostiže cenu od 1.400 dinara. Sremska kobasica takođe se prodaje po 1.300 dinara za kilogram, potvrđujući da tradicionalni ukusi ne gube na vrednosti.

Posebno mesto na zimskoj trpezi imaju pihtije, koje se nude u porcijama od 500 do 600 grama po ceni od 300 dinara, dok su proizvodi od slanine među najtraženijima, sa cenama koje se kreću od 1.200 do 1.500 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i načina pripreme. Pančeta se na oglasima može naći po ceni od 1.200 dinara, a suvi svinjski but po 1.100 dinara.

Cene suhomesnatih specijaliteta i pihtija na oglasima Foto: Facebook Prinscreen

Zanimljivo je da se traže i veća pakovanja osnovnih namirnica za domaćinstvo, pa se domaća svinjska mast prodaje u pakovanju od 20 kilograma po ceni od 3.000 dinara,što je oko 150 dinara po kilogramu i ukazuje na pripreme za duži zimski period i tradicionalno kuvanje.

Iako cene nisu zanemarljive, prodaja pokazuje da potrošači i dalje rado biraju domaće suhomesnate proizvode, naročito u vreme kada se neguje običaj bogate trpeze i kada je kvalitet hrane jednako važan kao i njen ukus. Zima, uz slave i praznike, tako ostaje najvažnija sezona za proizvođače i prodavce ovih proizvoda.