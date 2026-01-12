Slušaj vest

Čovek star 82 godine, koji je danima boravio bez hrane, adekvatne terapije i ogreva u zabačenom delu sela Jasikovo, zbrinut je zahvaljujući blagovremenoj reakciji policijskih službenika.

Kako je saopšteno, policijski službenici Policijske uprave Bor, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije i Odeljenja vanrednih situacija Bor, pronašli su starijeg muškarca u ranim jutarnjim časovima na području opštine Majdanpek, u rejonu poznatom kao "Ogašu Pišćol".

Nadležni spasili čoveka iz zabačenog dela sela Jasikovo Foto: Kurir

Zbog lošeg zdravstvenog stanja i otežanog kretanja, nesrećnom čoveku je odmah ukazana pomoć, nakon čega je, radi daljeg zbrinjavanja i medicinskog pregleda, transportovan u Opštu bolnicu u Majdanpeku.

Iz policije poručuju da su i u ovom slučaju pokazali da su uvek uz građane, naročito kada je reč o ugroženim i starijim osobama, te da će nastaviti sa aktivnostima usmerenim na zaštitu života i bezbednosti ljudi.

