Kikinđanin Darko Ivetić, star 36 godina, koji sa suprugom živi u Novom Sadu, nestao je 7. januara. Bez traga i glasa je, kako kaže njegova zabrinuta supruga Ksenija nestao u novosadskom naselju Adice. Na sebi je imao teget jaknu, crnu kapu, planinarske patike zelene boje i žuti ranac:

Foto: Privatna arhiva

- Nestanak smo prijavili novosadskoj policiji. Rekli su nam da će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom proveriti listinge telefonskih poziva. Poslednji kontakt sa njim smo imali 7. januara. Darko je bio u Novom Sadu, a trebalo je da dođe u Kikindu. Na kraju je majci javio da neće doći. Ja sam već bila u Kikindi. Tog dana smo se njegov brat i ja poslednji put čuli sa Darkom. Sutradan nije primao poruke. Mislili smo da mu se pokvario telefon jer se to i ranije dešavalo- kaže njegova supruga Ksenija i nastavlja: