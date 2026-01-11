Slušaj vest

Ledeni talas drži Srbiju u čvrstom stisku, a temperature su tokom čitavog dana ostale ispod nule. U većem delu zemlje trenutno se kreću od -6 do -2 stepena, dok je u Beogradu izmereno -3°C. Zbog dugotrajnog mraza i poledice, saobraćaj se odvija otežano, a građanima se savetuje dodatni oprez, naročito u jutarnjim i večernjim satima kada su uslovi na putevima najkritičniji.

Trenutne vrednosti u većem delu Srbije kreću se od -6 do -2, u Beogradu je -3°C.

Zlatibor meri -10, Sjenica -9°C.

Trenutno je najhladnije na Koaponiku sa -15 stepeni.

Ledena noć je pred nama, a minimalna temperatura spustiće se na -11 stepeni u Bačkoj do -5 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. U Beogradu se očekuje -6 stepeni, na obodu grada -8.

Najhladnije biće na planinama sa vrednostima ispod -12 stepeni, a na Koaponiku, na višim planinama i na Pešteru biće i do -17 stepeni.

Ledeni dan očekujhe se i u ponedeljak, maksimalna temperatura od -5 do 0, u Beogradu do -3°C.

Ledeno se očekuje i u utorak ujutro, tokom dana otopljenje.

Od srede osetno toplije, pri ćemu će i jutarnje temperatue preći u plus, a maksimalna biti i do 10 stepeni.