Slušaj vest

Kopaonik zove avanturiste i ljubitelje zimskih čuda! Da li su staze spremne za skijaše i koliko je sigurno uživati u belom carstvu?

Koje probleme nose gužve, saobraćaj, smeštaj i organizacija, i šta bi moglo da zatekne posetioce koji ne znaju sve tajne planine u Pulsu Srbije otkrivaju pukovnik u penziji i komandant specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije Srbobran Radić, Goran Mihajlović zamenik rukovodioca ski centra Kopaonik i Mališa Stojanović sudija u penziji, učitelj skijanja i Marko Obradović spasilac Gorske službe spasavanja.

- Trenutna temperatura u podnožju skijaškog centra je negde oko 12 stepeni u minusu, dok je po vrhovima po 15 ili 16 stepeni. Na planini trenutno boravi oko 20 hiljada gostiju - za Kurir televiziju, rekao je radić.

Srbobran Radić Foto: Kurir Televizija

"Skijaše molimo da se pridržavaju uputstava i signalizacija na skijalištu", za Puls Srbije, izjavio je Mihajlović.

- Ovo je vreme kada temperatura i treba da bude ovako niska i hladna. Palo je novih 30 centimetara snega, radi 19 instalacija od toga uz instalacije radi oko 20 staza i od sutra će na rad stupiti još dve iste. Čak je pušten i veštački sneg, osnežava se gotovo ceo centar i nadamo se da ćemo za par dana raditi punim kapacitetom - rekao je Mihajlović i dodao:

Goran Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Trenutno skija oko sedam hiljada skijaša i staze su uređene i obrađuju se posle svakog skijaškog dana za naredni dan. Sve protiče kako treba i skijaše molimo da se drže uputstava i signalizacija koja su na skijalištu.

"Dajemo sve od sebe da se svi posetioci u što kraćem roku obuče i uživaju u čarima Kopaonika", rekao je Stojanović.

- Planina je mesto gde se život odvija u punom kapacitetu a posebno skijaški sportovi. Ovde se posebno mladi edukuju o sportskom duhu i uživaju u lepotama i veštinama koje Kopaonik ima da ponudi - izjavio je Stojanović i dodao:

Mališa Stojanović, sudija u penziji, učitelj skijanja Foto: Kurir Televizija

- Skijaška škola je u punom kapacitetu i daje sve od sebe da se u što kraćem roku deca i odrasli obuče i uživaju u ovim prelepim predelima Kopaonika. Ovde se takođe može izvršiti selekcija dece koja su talentovana za zimske sportove i da oni napreduju u punom kapacitetu kroz skijaške klubove itd.

"Svedoci smo situacija kada skijaši naprave pauzu za kuvano vino, ali u određenim količinama", za Kurir televiziju, rekao je Obradović.

- Napolju je poprilično jedna hladna i zimska idila, imamo jako niske temperature pogotovo za ovaj period godine. Možemo reći da danas nije bilo puno povreda na skijalištu, uglavnom su pozivi za pomoć bili od strane lica koja su promrzla ili imaju problem sa cirkulacijom i ne mogu da nastave dalje sa skijanjem zbog trenutne hladnoće - za Kurir televiziju, istakao je Obradović i dodao:

Marko Obradović, spasilac Gorske službe spasavanja Foto: Kurir Televizija

- Retki su slučajevi da neko ne može uopšte da se kreće ili da se skija zbog dejstva alkohola ali smo bili u prilici da primetimo da su skijaši voljni da negde sednu i popiju kuvano vino ili rakiju ali u nekim normalnim i ograničenim količinama. Naravno, u trenucima kada se takva pijanstva dese mi pomažemo ukoliko možemo i ako je osoba spremna da sarađuje sa nama, a ukoliko nije onda se obratimo Skijalištu Srbije za asistenciju koja dalje angažuje žandarmeriju i osobu koja je pod dejstvom alkohola smiruje i dalje transportuje na trežnjenje.

Zašto je Kopaonik omiljena destinacija avanturista? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs