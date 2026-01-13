Slušaj vest

U Srbiji prvog dana ove nedelje jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Iznad većeg dela pretežno vedro, na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde uz provejavanje slabog snega, a u toku dana postepeno razvedravanje.

Da li nas očekuje ledeni scenario i najjača faza zime, koliko će minusi trajati i šta nas čeka u narednim danima za "Puls Srbije" otkrio je meterolog Nedeljko Todorović.

- Gledajući prethodne dane, snežne padavine primetno slabe jer npr. sada na području Beograda ima snega, ali u vidu kratkotrajnog pljuska a to je znak da neće dugo trajati. Međutim, snežne padavine zadržaće se u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije. Sinoćno naoblačenje će se danas ispoljiti - rekao je Todorović.

Nedeljko Todorović, meterolog Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da će se umerena oblačnost zadržati na krajnjem jugoistoku i jugu dok će razvedravanje usloviti pojavu veoma niskih temperatura:

- Juče su bile bi one najniže temperature slične onim od pre par dana kada su se kretale od - 4 do - 17 stepeni i mislim da je to ove godine i zime bilo najhladnije jutro, te da se nešto slično neće ponoviti. Naoblačenje će danas usloviti porast onih minimalnih temperatura. Oslabiće oni jutarnji mrazevi. Pristizaće topao vazduh posle snega i počela bi ponegde i kiša da pada, uglavnom u centralnim krajevima, koja bi se ledila na tlu. Danas je moguća poledica. - kaže Todorović i dodaje:

- Od sutra pa nekih deset dana posle, do nekog 24. januara biće topla varijanta i izaćićemo iz hladnog perioda. Maksimalna dnevna temperatura biće iznad nula stepeni, dok će minimalna biti malo ispod nula stepeni tj. popustiće malo mrazevi i oko Bogojavljenja maksimalna temperatura će dostići 10 stepeni. To će usloviti otapanje snega, a ono će biti postepeno. Do 18. januara bi se zadržao snežni pokrivač.

Foto: TT/beogradvode

Povratak zime

Otkrio je i kakvo nas vreme očekuje uoči Srpske Nove godine:

- Ponedeljak na utorak sledi novo naoblačenje koje bi se ispoljilo 13. januara, to bi uslovilo porast minimalnih temperatura jer vazduh ne može mnogo da se "ohladi". Uz tu oblačnost bi već prepodne počeo da pada sneg, a kako temperatura raste tokom dana, posle snega bi počela i kiša da pada koja bi se još uvek zbog hladnog tla ledila. U utorak je moguća poledica.

RHMZ Foto: Printscreen RHMZ

Nedeljko Todorović otkrio da li nas očekuje pravi zimski januar Izvor: Kurir televizija

