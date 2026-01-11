Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla za RTS da je snabdevanje električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu stabilizovano, uz manji broj potrošača kod kojih se očekuje da struju dobiju najkasnije do večeri, eventualno ujutru.

Kako je navela, ekipe su i jutros na terenu i, kako je rekla, apsolutno daju sve od sebe da bi se električna energija vratila svim građanima.

"Kao što sam više puta rekla, oni žrtvuju i sopstvene živote kako bi ljudima obezbedili uredno napajanje", istakla je Mesarovićeva.
Što se tiče Zlatiborskog i Moravičkog okruga, ministarka je ocenila da je situacija značajno bolja nego što je bila jutros i da se sistem postepeno stabilizuje.

Prema njenim rečima, na terenu je angažovano više od hiljadu ljudi, kako montera, sekača, Sektor za vanredne situacije, policija i Žandarmerija, svi sa ciljem da se u najkraćem roku stabilizuje sistem, ali i da se dođe do građana, raskrče putevi i očisti sneg.
Mesarovićeva je dodala da su padavine gotovo u potpunosti prestale, ali da vremenski uslovi tokom noći i prepodneva nisu išli na ruku ekipama na terenu.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPREMIJER MACUT SAZVAO SEDNICU REPUBLIČKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE SUTRA U 12 ČASOVA Evo o čemu će biti reči
2.jpg
SrbijaOVO SU HEROJI KOJI SPASAVAJU SRBIJU! Monteri po mećavi rizikuju živote da bi pomogli ljudima: Otklonjeni kvarovi u Ivanjici, građani ponovo imaju struju (FOTO)
1768150810IMG_6412.jpeg
DruštvoLEDENI TALAS OKOVAO SRBIJU, ČAK -15 TRENUTNO U OVOM MESTU! Hladna noć pred nama, temperatura će padati još niže! Evo kad stiže OTOPLJENJE
Beograd Srbija sneg zima vremenska prognoza temperatura
SrbijaNESVAKIDAŠNJI PRIZOR U CENTRU KRALJEVA: Građani ostali u neverici kada su usred grada uočili ovu ŽIVOTINJU, odmah izvadili telefone da je snime (VIDEO)
Srna Kraljevo