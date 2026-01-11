Slušaj vest

Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla za RTS da je snabdevanje električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu stabilizovano, uz manji broj potrošača kod kojih se očekuje da struju dobiju najkasnije do večeri, eventualno ujutru.

Kako je navela, ekipe su i jutros na terenu i, kako je rekla, apsolutno daju sve od sebe da bi se električna energija vratila svim građanima.

"Kao što sam više puta rekla, oni žrtvuju i sopstvene živote kako bi ljudima obezbedili uredno napajanje", istakla je Mesarovićeva.

Što se tiče Zlatiborskog i Moravičkog okruga, ministarka je ocenila da je situacija značajno bolja nego što je bila jutros i da se sistem postepeno stabilizuje.

Prema njenim rečima, na terenu je angažovano više od hiljadu ljudi, kako montera, sekača, Sektor za vanredne situacije, policija i Žandarmerija, svi sa ciljem da se u najkraćem roku stabilizuje sistem, ali i da se dođe do građana, raskrče putevi i očisti sneg.

Mesarovićeva je dodala da su padavine gotovo u potpunosti prestale, ali da vremenski uslovi tokom noći i prepodneva nisu išli na ruku ekipama na terenu.