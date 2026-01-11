Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je najavu vremena za veče i noć u Srbiji.

Uveče i u toku noći mraz i poledica, posebno na severu zemlje i po pojedinim kotlinama. Na severu pretežno vedro, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom.

Kako se dalje ističe u najavi RHMZ, u zapadnim i centralnim predelima u toku noći očekuje se prestanak snega i delimično razvedravanje.

Na području Beograda pretežno vedro, mraz i poledica.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Južnoj Moravi vodostaji su u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca sa tendecijom opadanja u narednih 12 sati. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10% širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 11/12. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.

