Uveče i u toku noći mraz i poledica , posebno na severu zemlje i po pojedinim kotlinama. Na severu pretežno vedro, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom.

Kako se dalje ističe u najavi RHMZ, u zapadnim i centralnim predelima u toku noći očekuje se prestanak snega i delimično razvedravanje.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Južnoj Moravi vodostaji su u većem porastu sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca sa tendecijom opadanja u narednih 12 sati. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10% širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 11/12. januara sa daljim intenziviranjem ledenih pojava.