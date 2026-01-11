Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić naglasila je večeras da je situacija sa električnom energijom usled obilnih snežnih padavina u Srbiji skoro u potpunosti pod kontrolom i dodala da postoji nešto manje od 9.000 domaćinstva koja nemaju struju.

"Prema informacijama koje imam situacija je sada skoro u potpunosti pod kontrolom. Postoji nešto manje od 9.000 domaćinstava koje nemaju električnu energiju i to se rešava ubrzano", rekla je Brnabić.

Brnabić je da su na aerodromu Nikola Tesla zbog nevremena letovi ili odlagani ili preusmeravani za razliku od drugih evropskih aerodroma i ukazala na to da su "blokaderima svaki put krive naše kompanije".

"Na aerodromu u Amsterdamu, glavnom - Shiphol, ukupno za sedam dana otkazano je 3.308 letova. Sa našeg aerodroma Nikola Tesla imali smo samo preusmeravanje ili odlaganje letova. Ljudi su se borili na aerodromu i Air Srbiji, ubijali su se od posla da bi tako bilo", rekla je Brnabić, povodom negativnih komentara pojedinih javnih ličnosti koje su "morale da čekaju na povratak iz Nice nekoliko sati".

Foto: Petar Aleksić

Podsetila je da je ta aviokompanija koja je, kako je rekla, nazvana "klošarskom", za vreme pandemije korona virusa donosila vakcine, vraćala turiste čak sa Balija, da je bila poslednja kompanija koja je poletela iz Tel Aviva, vraćajući i spasavajući ne samo naše građane, nego i Severne Makedonije.

"Blokaderima su svaki put krive naše kompanije. Svaki put je kriv naš aerodrom. Ali kada si na Shipholu, u Amsterdamu, pet dana ne kažeš ni jednu jedinu reč protiv Shiphola ili Amsterdama ili Holandije. Ne, tada sve može, sve polako, dobro, što je tamo i oluja", rekla je Brnabić i dodala da u Srbiji ne može čak da bude ni oluja prema nekim ljudima.

Naglasila je da je u Francusku početkom januara bez struje bilo oko 380.000 domaćinstava.

"Sada u Velikoj Britaniji prijavljeno oko 57.000. I ljudi se tamo bore. Zima je, oluje su, nevreme je, dešava se. Da ne pričam da u Sjedinjenim Američkim Državama tokom decembra i januara u jednom talasu oluje bez struje ostalo oko 580.000 domaćinstava", rekla je ona.

Podsetila je da postoje i blokaderi koji su poriv izgradnje trafostanica.

"Nećete da čistimo oko dalekovoda, blokaderi ne daju da se grade trafostanice i opet je sad država kriva", rekla je i naglasila da se bolakaderi ne bore protiv vlasti.

"Vi se borite protiv države. Hoćete da je uništite, ubijete, da zgazite ovu zemlju. Radujete se kad oterate investitora, kad se sruši dalekovod. Sruši se dalekovod zato što je palo drvo, zato što nismo mogli da radimo sanitarnu seču, zato što tada tužite državu", rekla je ona.