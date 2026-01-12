Društvo
OGLASIO SE AMSS: Višesatna čekanja za teretna vozila na izlaznim terminalima graničnih prelaza
Slušaj vest
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija i Batrovci čekaju na izlaz četiri sata.
Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlaz čekaju tri sata.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Reaguj
Komentariši