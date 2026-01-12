Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 44 terena (26 tokom dana i 18 preko noći).

U ambulanti je obavljeno 50 pregleda odraslih osoba (u toku dana 21, a tokom noći 29 pregleda). Na javnim mestima obavljene su ukupno četiri intervencije.

- U toku dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Ovoj službi za hitnu pomoć u prethodna 24 časa je upućeno 200 poziva telefonom.

