Dr Zagorka Stefanović, Šapčanka, koju sugrađani pamte po nesebičnoj humanosti, nažalost je preminula 9. januara. Njena porodica, bivši pacijenti, prijatelji i sugrađani se opraštaju od nje.

Doktorka Zagorka, koja je odnedavno dobila zasluženu penziju, bila je neumorna duhom, a posvetila se onom što najviše voli, a to su ekologija, priroda cveće, druženje sa prijateljima, pisali su lokalni portali.

I u penziji bila je posvećena ljudima i prirodi

Zagovarala je ideju da treba iskoristiti odbačenu ambalažu, odnosno reciklažni otpad je primenjivala u praksi. Učestvovala je i u ekološkim akcijama Šabačkom Ekološkog Pokreta čišćenja planine Cer, odakle je rodom i drugim aktivnostima.

"Divna doktorka, uvek sa osmehom"

Bližnji, kao i njeni nekadašnji pacijenti koji je pamte po posvećenom radu i humanosti opraštaju se od nje.

"Divna doktorka, pažljivo sasluša pacijenta, pomogne svakom, uvek sa osmehom. Večna joj slava", "Divna doktorka, zaista se borila i znala dijagnozu da postavi. Samo reči zahvalnosti", bile su samo neke od poruka.

Sahranjena je juče na groblju u Predvorici u Šapcu.

Kurir.rs

