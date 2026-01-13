"Pustiće te da crkneš, ti njega ugostiš, a on misli balkanska seljačina": Balkanci otkrili kako izgleda život u Evropi, nadali se da će živeti bajno, kad ono...
Mnogi sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati i one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
Prazne ulice, hladni odnosi sa komšijama i beskrajna birokratija samo su neki od detalja koji iznenađuju. I dok mnogi odlazak u inostranstvo doživljavaju kao priliku za finansijsku sigurnost, prilagođavanje novoj sredini pokazuje koliko se kultura i svakodnevni život razlikuju od onoga što se zamišlja iz daljine.
To su nedavno otkrili i Balkanci, kada je pitanje postavljeno na Reditu "Šta vas je najviše iznenadilo kada ste se preselili u Nemačku/ Austriju/ Švajcarsku?" i pokrenulo lavinu komentara.
"Birokratija užas živi"
Među najčešće spominjanim negativnim iskustvima ističu se birokratija i društvena otuđenost.
Jedan od najpopularnijih komentara sažima frustraciju u tri reči: "Birokratija užas živi".
Korisnici su se žalili na beskonačna pisma koja stižu za svaku sitnicu, kao i na činjenicu da se u srcu Evrope dokumenti i dalje šalju faksom. Pored administrativnih muka, mnoge je pogodio osećaj hladnoće u međuljudskim odnosima.
"Pustiće te da crkneš…"
Jedna korisnica je opisala kako ju je šokirala škrtost Nemaca: "Pustiće te da crkneš... a ti njega ugostiš gozbom. A on misli, balkanska seljačina... Ne padne mu na pamet da uzvrati, dobićeš čašu vode", napisala je. Drugi su pričali o komšijama sa kojima dele dvorište, a da nikad zajedno ne popiju piće, što je nezamislivo u balkanskoj kulturi druženja.
Još jedno kulturno iznenađenje za mnoge bile su prazne ulice i nedostatak spontanih društvenih interakcija.
"U bilo koje doba dana nema ljudi po ulici", primetio je jedan korisnik, dok su drugi to objašnjavali činjenicom da "ljudi rade, a ne kao Balkanci, po kafama čitav dan".
Život u nekim gradovima, poput Linca u Austriji, opisan je kao depresivan i sveden na "odvratni konzumerizam", gde su ulice prazne, a jedina gužva stvara se u tržnim centrima. Iznenađenje je izazvala i činjenica da se društveni život u manjim mestima gotovo potpuno gasi nakon osam sati uveče, čak i u kafićima.
Uprkos navedenim poteškoćama, rasprava je otkrila i brojne pozitivne strane života u dijaspori, a ona najvažnija za mnoge stala je u jednostavnu rečenicu koja je prikupila najviše glasova: "Iznenadilo me koliko više para imam".
Upravo je finansijska stabilnost glavni pokretač iseljavanja, a iskustva potvrđuju da se rad u inostranstvu itekako isplati.
Drugo veliko pozitivno iznenađenje za mnoge bile su cene i izbor hrane u nemačkim supermarketima. Korisnici su istakli da je, uprkos opštem rastu cena, hrana često jeftinija nego u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj.
Jedan komentator duhovito je zaključio: "Iznenadila me pašteta po 0,99 era. Isto kao i kod nas. Samo mi tamo nije bila skupa."
"Najteže je naći sposobnog majstora"
Zanimljivo je da iskustva nisu univerzalna. Jedna korisnica je podelila potpuno suprotnu priču sa severa Nemačke, opisujući Nemce kao izuzetno ljubazne i kulturne ljude koji se drže pravila, što joj je lično odgovaralo.
Za nju, najveći šok nije bio mentalitet, već pronalazak sposobnog majstora, tvrdeći da su lokalni radnici "nesposobni i preskupi".
Rasprava je takođe pokazala da postoje značajne razlike između regiona; Austrija je nekima delovala toplije i pristupačnije, dok je Švajcarska opisana kao svet za sebe, sa izraženom jezičkom barijerom i rezervisanim stanovništvom.
Kurir.rs/ Večernji