U svetu potrošačkih prava, najčešće lekcije ne dolaze iz zakona, već iz svakodnevnih, pomalo apsurdnih situacija.

Jedan takav slučaj još jednom potvrđuje da se potrošačka logika i realnost retko susretnu na istom mestu.

Udruženje potrošača "Efektiva" objavila je još jednu potrošačku mudroliju koja je mnoge nasmejala, dok je kod nekih izazvala šok i nevericu.

- Uplatio sam ratu kredita, na svoj račun u banci. Novac je stajao desetak dana na računu, banka ga nije povukla na kredit. Nakon toga, novac sam podigao i potrošio. Sada me iz banke zovu, dugujem jednu ratu. Da li moram da je platim, pošto sam već jednom uplatio i nije moja krivica što banka nije povukla? - upitao je potrošač.

Korisnici su pitali da li je ovo pitanje ozbiljno.

- Ljudi su neobrazovani što se ovih stvari tiče. Trebalo bi razmisliti da se u osnovne škole uvedu osnove rukovanja novcem - navodi se u jednom od komentara.