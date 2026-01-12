Više od 400 porodica dobilo hitnu pomoć: Haos zbog snega u Srbiji – evo gde Crveni krst odmah interveniše
Obilne snežne padavine u više opština i gradova Srbije uzrokovale su prekid saobraćaja, snabdevanje električnom energijom i grejanjem, kao i vodosnabdevanje.
Crveni krst Srbije je do sada pružio urgentnu pomoć za više od 400 najugroženijih domaćinstava. Dostavljeni su paketi hrane i higijene, topla odeća, ćebad, vreće za spavanje, agregati, sveće, gasni gorionici.
Najpogođenije opštine
Opštine i gradovi Loznica, Valjevo, Osečina, Ivanjica, Vladimirci, Krupanj, Mali Zvornik, Lučani, Majdanpek bile su među najpogođenijim.
Opštine Kosovska Mitrovica, Zvečani, Kosovo Polje i Gračanica pogođene su poplavama. Ekipe Crvenog krsta Kosova i Metohije prema procenjenom stanju i potrebama stanovništva na terenu izvršili su distribuciju humanitarne pomoći u vidu paketa hrane, a mobilni timovi izvršili su dezinfekciju stambenih prostorija.
Ranjive grupe u fokusu Crvenog krsta
U odgovoru na nesreće, primarni fokus Crvenog krsta su ugrožena domaćinstva koja pripadaju određenoj ranjivoj grupi (socijalno-ugroženi, višečlane porodice sa decom, starija samačka domaćinstva, domaćinstva u kome neko od članova boluje od hroničih bolesti ili je osoba sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom, romske porodice i sl).
Operativne organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama u koordinaciji sa štabovima za vanredne situacije i Crvenim krstom Srbije nastaviće da sprovode potrebne aktivnosti na terenu i distribuiraju pomoć ugroženom stanovništvu.