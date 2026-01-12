Slušaj vest

Ona je pre tri godine radila kao hostesa u luksuznom hotelu u centru Beča. Kako je rekla u svojoj ispovesti, u početku je posao bio opušten, ali se njen odnos sa nadređenim brzo pogoršao.

Prekretnica se dogodila jedne večeri kada ju je grupa studenata, koji su boravili u hotelu, zamolila za preporuku koji bar da posete.

- Nisam znala i pitala sam menadžera restorana. On je dotrčao, besan, vikao na mene i gurnuo me pred svim gostima. Jedna studentkinja je užasnuto uzviknula: "Kakav nepristojan čovek! Pogledajte kako se ponašao prema njoj" - rekla je Srpkinja za austrijski list Hojte.

Beč Foto: Shutterstock

Nakon ovog incidenta, žena je kontaktirala odeljenje za ljudske resurse i čak razgovarala sa direktorom. Nadala se podršci, ali umesto toga, doživela je da svi okreću glavu od nje: "Niko nije stao u moju odbranu jer su svi bili pod pritiskom."

Umesto zaštite, dobila je otkaz. Rečeno joj je, bez ustezanja: "Ovo više nije za tebe".

- Hteli su da me se reše jer nisam ćutala - rekla je ona, i dodala da je šok bio ogroman - ne samo zbog gubitka posla, već i zato što se osećala potpuno napušteno.

Tridesetpetogodišnjakinja ne veruje da je to bio ishitren izliv besa, već čitav sistem koji je štitio njenog šefa.

Ona govori o mreži lojalnosti u kojoj je menadžer bio nedodirljiv. Kaže da je održavao afere sa koleginicama, o čemu su svi ćutali.

- Mogao je da radi šta god je hteo, niko ga nije sprečavao - rekla je ona.

Dodaje i da je u maltretiranju postojao i element rasizma, zato što je Srpkinja.

Foto: Društvene Mreže

- Imala sam osećaj da je mržnja prema Srbima igrala ulogu. Bila sam izopštena jer sam Srpkinja - kaže ona, i dodaje da je to bila kombinacija maltretiranja, zloupotrebe moći i diskriminacije.

Čak i pored ovog incidenta, doživela je poniženje. Jednom je izbačena iz kuhinje kada je otišla da donese vodu i nešto slatko zbog stresa i mučnine.

- Tretirao me je kao da sam bezvredna - kazala je Srpkinja.

Naša sunarodnica koja živi u Austriji je posle tri godine prekinula ćutanje. Za nju nije bitno samo da ispriča svoju priču, već da osnaži druge žene.

Beč Foto: Shutterstock

- Mnoge se osećaju bespomoćno u takvim situacijama. Želim da pokažem da i dalje možete biti hrabri. Samo zato što ste sami protiv mnogih ne znači da ste slabi. Snaga je kada zaštitite sebe - rekla je ona.

Saopštenje hotela

Iz hotela, koji kao ni Srpkinja nije imenovan u austrijskim medijima, oglasili su se i rekli da su im bezbednost, dobrobit i dostojanstvo zaposlenih glavni prioritet.

- Svaku optužbu shvatamo veoma ozbiljno. Slučaj datira iz 2022. godine i istražen je interno. Navodi nisu potkrepljeni, a slučaj je zatvoren pre nego što je zaposlena otišla iz drugih razloga - piše u delu njihovog saopštenja.