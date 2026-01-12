Društvo
MACUT U NOVOJ VAROŠI: Zahvalan sam svim ljudima na terenu na njihovoj posvećenosti, odgovornosti i požrtvovanom radu
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut stigao je danas u posetu Novoj Varoši, gde je u selu Vraneša kod Kokinog Broda razgovarao sa predstavnicima službi za vanredne situacije.
Macut je na društvenoj mreži Instagram objavio da je u selu Vraneša obišao dalekovod i razgovarao sa predanim ljudima iz Elektrodistribucije Srbije, predstavnicima lokalne samouprave i službi za vanredne situacije, koji i u najtežim zimskim uslovima brinu da građani imaju struju i sigurnost.
- Zahvalan sam svim ljudima na terenu na njihovoj posvećenosti, odgovornosti i požrtvovanom radu - istakao je Macut u objavi.
