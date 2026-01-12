Slušaj vest

Nakon više od dvadeset časova bez struje, situacija u većem delu opštine Ivanjica se stabilizuje, ali i dalje zahteva pojačane napore nadležnih službi. Prekidi u snabdevanju električnom energijom izazvali su ozbiljne probleme za stanovnike mnogih sela i mesnih zajednica, ali ekipe Elektrodistribucije Srbije nastavljaju sanaciju mreže kako bi snabdevanje strujom bilo potpuno uspostavljeno.

- Do nestanka struje došlo je usled kvara na glavnom vodu iz pravca Požege, što je dovelo do prekida napajanja čitavih seoskih zajednica. Nadležne ekipe sve vreme su i dalje na terenu, bez prestanka, i rade na otklanjanju problema sve dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje - kaže za RINU predsednik opštine Aleksandar Mitrović.

Dodaje da će naredni koraci biti usmereni ka oslobađanju mreže prema svim mesnim zajednicama u kojima i dalje postoje problemi.

- Kvar koji je zahvatio Ivanjicu nije izolovan slučaj. U velikom delu Moravičkog i Zlatiborskog okruga, problemi sa elektro-mrežom javljaju se nakon što su snopovi snega, led i olujni vetrovi oborili stabla direktno na vodove. Ekipe „Srbijašuma“ i Elektrodistribucije rade zajedno na uklanjanju opasnih stabala i čišćenju zaštitnih zona, ali taj posao dodatno komplikuju aktuelni sudski sporovi. U nekim situacijama građani ne dozvoljavaju preventivnu seču stabala pored dalekovoda. To, uz vođenje sudskih sporova u kojima se osporava seča, otežava brzo i efikasno održavanje sigurnosnih zona mreže - dodaje Mitrović.

I pored toga što je kvar na dalekovodu Arilje–Ivanjica otklonjen i struja se vraća fazno u mnoge domove, predsednik opštine je pozvao građane na strpljenje jer su neke deonice i dalje u procesu potpune sanacije.