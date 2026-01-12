Momir Todorović (55) nestao je 16. decembra u Malom Iđošu kada je krenuo na posao, a njegov brat Momčilo moli sve koji imaju informacije o njemu da mu se jave.

- Moj brat je, vrlo netipično za njega, krenuo na posao u 5 ujutru. Kako ga nije bilo prijavili smo odmah nestanak policiji. Uzeti su snimci sa kamera i jedna od njih je utvrdila da je išao do kraja ulice, ali mu se tu gubi svaki trag - priča brat i dodaje da mu je u policiji rečeno da ostale kamere na objektima nemaju čuvanje snimaka.