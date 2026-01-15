Slušaj vest

Igra Secret Santa često donosi smeh, iznenađenja, ali i neočekivane lekcije o međuljudskim odnosima na poslu. Ponekad, najjednostavnija poruka može reći više od bilo kog poklona.

Upravo takva situacija dogodila se jednoj zaposlenoj koja je, umesto poklona za Secret Santa, dobila iskrenu poruku od svojih kolega. Poruka je ukazivala na nesuglasice i podsetila koliko je važno održavati dobre odnose u radnoj sredini. Iako je gest bio neočekivan i emotivan, izazvao je reakcije koje su brzo postale tema razgovora na društvenim mrežama.

Ovaj primer podseća da pažnja i poštovanje među saradnicima imaju nezamenjivu vrednost.

- Koleginici s posla sam umesto poklona za Secret Santu ostavila čestitku sa porukom: "Ove godine si bila loša prema svojim saradnicima pa nisi zaslužila nikakav poklon". Plakala je kao kiša i neka je - navela je jedna korisnica sajta Ispovesti.

Pojedini korisnici su pohvalili ovu ideju, dok je bilo i onih koji su ovaj potez osudili.

- Mogli ste je jednostavno ostaviti bez poklona. Ovako niste ništa bolji - glasi jedan od komentara.