U narodnoj tradiciji Balkana, naročito u srpskom folkloru, pojam nekrštenih dana zauzima posebno mesto. Iako se često pominju u pričama starijih generacija, ovi dani danas su uglavnom potisnuti na marginu kolektivnog sećanja, opstajući tek kao zanimljiv etnografski detalj.

Prema narodnom verovanju, nekršteni dani traju u periodu od Božića do Bogojavljenja, odnosno od 7. do 19. januara po julijanskom kalendaru. Smatralo se da je to vreme pojačane aktivnosti zlih sila, kada granica između sveta živih i sveta natprirodnog postaje tanja. U tim danima, kako se verovalo, demoni, karakondžule, bauci i druga mitska bića slobodno se kreću, naročito noću.

Poseban strah bio je vezan za decu, naročito onu koja još nisu krštena. U narodu je postojalo uverenje da su nekrštena deca najranjivija, pa su roditelji nastojali da ih ne ostavljaju same, da ih ne iznose napolje posle zalaska sunca i da u kući održavaju svetlost ili zapaljenu sveću kao vid zaštite. U nekim krajevima palio se i tamjan, dok su se na vrata ili prozore stavljali beli luk ili krstovi.

Nije bilo svadbi u ovom periodu

Tokom nekrštenih dana izbegavali su se važni poslovi, putovanja i svadbe. Smatralo se da svaki veći početak u tom periodu nosi lošu sreću. Noćni izlasci bili su posebno nepoželjni, jer se verovalo da čovek tada može da "naleti na nečisto", izgubi se ili doživi neku nesreću.

Šta kaže struka

Međutim, teolog Aleksandar Đurđević kaže da se nekršteni dani više vezuju kroz etimologiju i običaje nego kroz crkvena učenja.

- Ovo je više stvar sujeverja zato što se Gospod Isus Hristos nije krstio sa deset dana, nego je kršten u svojoj 30. godini kako nam kaže Jevanđelje, a krstio ga je Sveti Jovan Krstitelj.