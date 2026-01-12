Slušaj vest

Najviše gradsko priznanje nagrada „11. januar” koju Grad Niš dodeljuje istaknutim pojedincima i organizacijama ove godine pripala je i anesteziologu Aleksandru Nikoliću.

- Velika mi je čast što sam ovogodišnji dobitnik nagrade "11. januar“, najvišeg priznanja grada Niša. Ovo priznanje ne doživljavam kao lično, ono pripada svim zdravstvenim radnicima koji svakodnevno nose najveću moguću ljudsku odgovornost - odgovornost za ljudski život - kazao je dr Nikolić i dodao:

- Ovo priznanje pripada i mojim prijateljima, saradnicima, kolegama i porodici, svima koji su zajedno sa mnom učestvovali u brojnim humanitarnim projektima. Posebno pripada pravoslavnim volonterima u zdravstvu, ljudima koji svakodnevno, u tišini i bez velike buke, svedoče pravu hrišćansku ljubav i solidarnost u jedinicama intenzivne nege Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. 

Aleksandar Nikolić
Foto: Privatna arhiva

- Grad Niš, grad cara Konstantina, grad je velikog srca. Ali pre svega, to je grad velike istorije i dobrih ljudi, ljudi koji se ne okreću jedni od drugih kada je teško. Upravo zato je naš grad poseban. Zahvaljujem se Komisiji za nagrade grada Niša na ukazanom poverenju. Ovo priznanje za mene predstavlja veliku obavezu i odgovornost da u godinama koje dolaze, ako Bog da dobrog zdravlja, budem još posvećeniji svom poslu, još odgovorniji prema društvenoj zajednici i još humaniji.

profimedia0213567871.jpg
BANJA KOVILJAČA - Lekari i gradonačelnica.JPG
Aleksandar Vučić i dr Tamara Ilić
Luka Jovčić sa sinom Đorđem i suprugom Zoricom