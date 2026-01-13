Slušaj vest

Srpski putnici tradicionalno godinama svrćaćaju u free šop na graničnom prelazu Evzoni gde kupuju po nešto nižim cenama alkohol, parfeme, cigarete...

Po svemu sudeći, takva praksa uskoro više neće biti moguća, bar za kupovinu cigareta.

Turisti na Fejsbuku navode da je prodaja cigareta i duvana u ovom free šopu prestala, što bi moglo da promeni navike putnika koji su ranije masovno kupovali nikotinske proizvode.

Kako je objavio jedan turista u Fejsbuk grupi "Grčka Info" sa prodajom cigareta se stalo jer su se cene gotovo izjednačile sa cenama u Grčkoj.

- Samo da obavestim sve uživaoce nikotinskih štapića da je od 31.12.2025 prestala prodaja cigareta i duvana na duty free shop-u Evzoni. Neće više vraćati u prodaju sa obrazloženjem da su se cene skoro izjednačile sa cenama u Grčkoj - napisao je jedan korisnik.

Jedna korisnica navela je da su tokom leta cigarete bile upola jeftinije nego u Srbiji.

- Skoro su se cene svih artikala izjednačile. Free šop na Evzoniju je postao besmislen - navodi se u jednom od komentara.

Odzvonilo prodaji jeftinih cigareta na Evzoniju? Foto: Facebook/ Grčka info

Bilo je i onih koji su već razmatrali opciju kupovine duvanskih proizvoda u Severnoj Makedoniji.

- Svakako vrlo često "poljubimo" prazan raf poznatih brendova cigareta, a u Severnoj Makedoniji na pumpama su svakako jeftinije u proseku od oko 100 dinara nego kod nas - glasi komentar.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da nema informacija o ovoj vesti koja se proširila na društvenim mrežama među turistima iz Srbije.

- Nemam informacije vezane za to, to je bila priča i prošle godine, ali je postojao i dalje deo gde su se prodavale cigarete po nižim cenama - rekao je Seničić i dodao da će proveriti ovu informaciju.