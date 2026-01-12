Društvo
GLOBALNA BEZBEDNOST NA TESTU: KUDA NAS VODE RATOVI?- u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
U studiju, uz goste, o veoma bitnoj temi – Globalna bezbednost na testu: kuda nas vode ratovi?
Gosti su:
Drago Bosnić - novinar BRIKS-a
Nenad Bumbić - ekonomista i analitičar
Milan Jolović - pukovnik u penziji
Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja lista "Politika"
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!