Simptomi ove vrste alergije se javljaju brzo svega nekoliko minuta nakon kontakta sa hladnoćom i uglavnom se povlače kada se telo zagreje.

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević kaže za Kurir da se javlja i kod odraslih i kod dece.

Saša Milićević o alergijama Foto: Kurir Televizija

- Hladan vazduh dovodi do oslobađanja histamina kada osoba boravi na hladnoći. Dobijaju koprivnjaču na određenim delovima tela ili po celom telu, javlja se svrab i otok na koži. Ova vrsta alergije je slična kao alergija na toplotu odnosno sunce jer i toplota i hladan vazduh dovode do oslobađanja histamina iz ćelija. Još uvek nije s preciznošću utvrđeno zbog čega se javlja, a testira se vrlo lako kada se osobi na kožu stavi kockica leda. Ukoliko se pojavi koprivnjača osoba ima alergiju - objašnjava alergolog dr Milićević.

Prema njegovim rečima ova vrsta sezonske alergije uglavnom nije opasna.

Nasledna alergija

- U teoriji može biti opasna ukoliko alergična osoba popije ledeno piće pa dođe do otoka grla i otežanog disanja. Zato se osobama savetuje da ne piju hladno i moraju više da se utopljavajhu. Ukoliko je potrebno mogu uzeti terapiju odnosno lekove i sirupe iz grupe histaminika.

Koprivnjača je jedan od glavnih simptoma alergije na hladnoću Foto: Shutterstock

Lekar ističe i da ova alergija može biti nasledna, često je prolazna, ali može da se pojavi i iznenada.

- Treba je razlikovati od promrzlina i atopijskog dermatitisa koji se javlja lokalno, koža bude suva, dok je kod alergije na hladnoću koža mekana. Ukoliko se javi mogu se mazati i kreme i gelovi na bazi histamina, ali medikamenti više pomažu.

Iako ne postoji trajno izlečenje, pravilnim merama opreza i savetima lekara moguće je držati simptome pod kontrolom. Topla odeća i zaštita kože ključni su saveznici osobama koje žive sa alergijom na hladnoću.