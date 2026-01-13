Hladnoća i minus izazivaju ovu alergiju za koju malo ko zna: 3 simptoma su ključna, a jedan je baš nepodnošljiv
Dok većina ljudi zimi uživa u snegu i minusu, pojedincima boravak na hladnoći može ugroziti zdravlje, pa čak i život. Alergija na hladnoću, poznata kao hladna urtikarija, izaziva burne reakcije organizma, od koprivnjače i otoka do gušenja i naglog pada pritiska, upozoravaju lekari.
Simptomi ove vrste alergije se javljaju brzo svega nekoliko minuta nakon kontakta sa hladnoćom i uglavnom se povlače kada se telo zagreje.
Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević kaže za Kurir da se javlja i kod odraslih i kod dece.
- Hladan vazduh dovodi do oslobađanja histamina kada osoba boravi na hladnoći. Dobijaju koprivnjaču na određenim delovima tela ili po celom telu, javlja se svrab i otok na koži. Ova vrsta alergije je slična kao alergija na toplotu odnosno sunce jer i toplota i hladan vazduh dovode do oslobađanja histamina iz ćelija. Još uvek nije s preciznošću utvrđeno zbog čega se javlja, a testira se vrlo lako kada se osobi na kožu stavi kockica leda. Ukoliko se pojavi koprivnjača osoba ima alergiju - objašnjava alergolog dr Milićević.
Prema njegovim rečima ova vrsta sezonske alergije uglavnom nije opasna.
Nasledna alergija
- U teoriji može biti opasna ukoliko alergična osoba popije ledeno piće pa dođe do otoka grla i otežanog disanja. Zato se osobama savetuje da ne piju hladno i moraju više da se utopljavajhu. Ukoliko je potrebno mogu uzeti terapiju odnosno lekove i sirupe iz grupe histaminika.
Lekar ističe i da ova alergija može biti nasledna, često je prolazna, ali može da se pojavi i iznenada.
- Treba je razlikovati od promrzlina i atopijskog dermatitisa koji se javlja lokalno, koža bude suva, dok je kod alergije na hladnoću koža mekana. Ukoliko se javi mogu se mazati i kreme i gelovi na bazi histamina, ali medikamenti više pomažu.
Iako ne postoji trajno izlečenje, pravilnim merama opreza i savetima lekara moguće je držati simptome pod kontrolom. Topla odeća i zaštita kože ključni su saveznici osobama koje žive sa alergijom na hladnoću.
Simptomi alergije na hladnoću
- koprivnjača
- crvenilo
- otok
- otok kapaka i usana
- svrab