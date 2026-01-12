Slušaj vest

Na sednici su razmatrani aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, stanje na terenu, i doneti su važni zaključci za naredni period.

Sednici u Palati Srbija prisustvovali su generalni sekretar u Vladi Petar Janjić, ministri, direktori preduzeća i drugi članovi Štaba za vanredne situacije.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, su u uvodnim izlaganjima informisali štab o trenutnoj situaciji na terenu iz svoje oblasti i onome što je dosad urađeno u proteklim danima.

Ministar Ivica Dačić je na kraju sednice izneo zaključke kojima su definisane dalje aktivnosti kao i rad nadležnih službi.

Na sednici je usvojen zaključak koji se odnosi na sve u sistemu zaštite i spasavanja da, u cilju povećanja nivoa organizovanosti i spremnosti resursa Sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u nastupajućem periodu, sa posebnim akcentom na angažovanje ljudskih i materijalnih kapaciteta i smanjenja posledica od ekstremnih vremenskih pojava, preduzmu sve operativne i preventivne mere.

Ovim zaključkom obavezuju se ministarstva, javna preduzeća, posebne organizacije i druge institucije u sastavu Republičkog štaba za vanredne situacije da, u skladu sa svojim nadležnostima i operativno planskim dokumentima, angažuju ljudske i materijalne kapacitete i sprovedu mere i aktivnosti za efikasan odgovor i umanje posledice hladnog talasa, a naročito u pogledu rešavanja problema i obezbeđivanja kontinuiranog snabdevanja električnom energijom i održavanja prohodnosti puteva.

Posebno se nalaže Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije i javnim vodoprivrednim preduzećima da pojačano prate hidrološke i meteorološke prognoze i stanje vodostaja na rekama u skladu sa svojim nadležnostima i obezbede efikasan odgovor u slučaju potrebe.

Pozivaju se svi upravni okruzi, jedinice lokalne samouprave i operativne snage Sistema da neprekidno prate hidrološku i meteorološku situaciju i stanje na svojoj teritoriji i preduzimaju sve preventivne i operativne mere u cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara.

Usvojen je i drugi Zaključak koji se tiče nadoknade štete građanima u jedinicama lokalne samouprave u kojima je na snazi vanredna situacija proglašena zbog posledica ekstremnih snežnih padavina.

Prema današnjem preseku to je 10 jedinica lokalne samouprave - Lučani, Loznica, Valjevo, Osečina, Mali Zvornik, Krupanj, Prijepolje, Majdanpek, Ivanjica i Sjenica.