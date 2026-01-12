Slušaj vest

U 10 opština u Srbiji i dalje je na snazi vanredna situacija zbog obilnog snega koji je izazvao probleme u saobraćaju i snabdevanju strujom i grejanjem. Još sutra se očekuje mraz i ledeni dan, a zatim temperatura skače i do 11 stepeni. Međutim, iz Sektora za vanredne situacije MUP poručuju da neće smanjivati stepen pripravnosti.

Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrana je aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji. Prisustvovali svi ministri Vlade i direktori javnih preduzeća.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić rekao je da je vanredna situacija na snazi u Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku i Sjenici, a da je ukinuta u Vladimircima.

1/10 Vidi galeriju Sednica Štaba za vanredne situacije, predsedavao Ivica Dačić Foto: MUP Srbije

- Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije kontinuirano prati situaciju na terenu i neće smanjivati stepen pripravnosti svojih snaga i biće prisutan u svim sredinama gde bude potrebno - istakao je Čaušić.

Četvrti stepen pripravnosti

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da su svi državni putevi prohodni i bezbedni za saobraćaj i da je ministarstvo izdalo rešenje kojim se na državnim putevima prvog reda dozvoljava maksimalna brzina do 60 km na sat, a na svim ostalim do 40. Navela je da je JP "Putevi Srbije" zajedno sa 24 kompanije, sa 175 punktova, 815 mašina, 338 drugih vozila i 2.329 zaposlenih danonoćno u četvrtom stepenu pripravnosti.

Kako podsećaju za Kurir iz ministarstva, u puteve prvog reda spadaju auto-putevi, motoputevi i putevi IB reda.

- Nije dovoljno samo da je put prohodan, potrebno je da se svi učesnici u saobraćaju pridržavaju svih uputstava koje zajedno sa JP Putevi Srbije izdaje i MUP - obavezna zimska oprema, a na kritičnim mestima, prevojima, prilazima zimskim centrima da se koriste i lanci, i da se, naravno, brzina prilagodi do ovih propisanih maksimalnih - kazala je ministarka i podsetila da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što znači 100 odsto angažovanje i mehanizacije i ljudstva.

1/4 Vidi galeriju Monteri po mećavi rizikuju svoje živote da bi pomogli ljudima Foto: RINA

Snežni rekordi

Direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić kazao je da su padavine za 10 dana u januaru prevazišle mesečne normale te su ponegde zabeleženi rekordi.

- Najveće visine snega izmerene su u Sremskoj Mitrovici - 38 cm, a na planinama od 50 cm na Miroču i 51 cm u Sjenici. Kombinacija ledene kiše i snežnog pokrivača uslovila je probleme u saobraćaju, snabdevanju električnom i toplotnom energijom, kao i manja izlivanja u priobalnim područjima Lima i Drine - naveo je Nikolić.

Dodao je da se do 23. očekuje suvo vreme uz porast jutarnjih i dnevnih temperatura koje će od sredine meseca u nizijama biti u opsegu od pet do 11 stepeni.

Jugoslav Nikolić najavio otopljenje Foto: Kurir Televizija/Printscreen/RINA

- Porast temperature i jak vetar doprineće topljenju snežnog pokrivača, koji će biti ubrzan u nizijama, ali bez posledica u smislu poplava. Sporije topljenje snega očekuje se u brdsko-planinskim predelima, gde će maksimalne temperature biti od dva stepena na oko 1.500 metara nadmorske visine do sedam stepeni na nižim planinama. Od 23. od 31. januara biće povremena prolazna oblačenja koja će usloviti kišu i sneg, a u slučaju opasnosti od obilnijih padavina, RHMZ će pravovremeno dostaviti upozorenja svim nadležnim službama i subjektima u sistemu zaštite i spasavanja.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović je istakla da je 13.603 potrošača u zemlji bez električne energije ili 0,35 odsto i da se očekuje da najkasnije sutra svi dobiju struju.

Pružio hitnu pomoć za više od 400 domaćinstava

Crveni krst Srbije je pružio urgentnu pomoć za više od 400 najugroženijih domaćinstava. Dostavljeni su paketi hrane i higijene, topla odeća, ćebad, vreće za spavanje, agregati, sveće, gasni gorionici.

1/6 Vidi galeriju Crveni krst pomaže ugroženima od snega Foto: Crveni krst Srbije

- Operativne organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama u koordinaciji sa štabovima za vanredne situacije i Crvenim krstom Srbije nastaviće da sprovode potrebne aktivnosti na terenu i distribuiraju pomoć ugroženom stanovništvu - poručili su u saopštenju.