Drugo polugodište školske 2025/2026. godine danas je počelo u gotovo svim školama na teritoriji AP Vojvodine, a Ministarstvo prosvete saopštilo je da je formiralo tim koji prati situaciju na terenu u vezi sa vremenskim prilikama na području čitave Srbije.

Navode i da su dogovoreni sastanci sa aktivima direktora u više školskih uprava na kojima će biti razmatrane aktuelnosti u vezi sa početkom drugog polugodišta.

- Ministarstvo prosvete je u stalnoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama i upravama škola kako bi se tamo gde je to potrebno omogućili uslovi za nesmetan rad i otklonile eventualne smetnje nastale niskim temperaturama i snežnim padavinama - navodi se u saopštenju.

Ukazali su da su uputili danas i dopis direktorima škola u kome se ukazuje da je neophodno posebnu pažnju usmeriti na mere za stvaranje uslova za bezbedan boravak i rad dece u školama u aktuelnim vremenskim prilikama.

Podsećaju da je neophodna stalna komunikacija sa službama nadležne lokalne samouprave.

Na nivou ustanova potrebno je obezbediti da se, bez odlaganja, izvrše potrebne provere pristupa objektima radi čišćenja i obezbeđivanja nesmetanog kretanja, kao i da se na propisan način obeleže mesta koja se zatvaraju za prolaz zbog pada ledenica ili snega sa krovova.

U dopisu podsećaju da škole i školska dvorišta treba da budu bezbedni za boravak i kretanje dece i da je u tom smislu potrebno pojačati dežurstva nastavnika i angažovanje pomoćno-tehničkog osoblja, piše na kraju saopštenje Ministarstva prosvete.