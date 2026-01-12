Slušaj vest

- Obilne snežne padavine i teški vremenski uslovi uvek nas podsećaju koliko je važna pravovremena reakcija i brza i dobra koordinacija i saradnja svih nadležnih službi - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da je na današnjoj sednici razgovarano o aktuelnoj hidrološkoj i meteorološkoj situaciji, stanju na terenu, kao i o daljim aktivnostima i radu svih nadležnih službi.

- Analizirali smo stanje na terenu u opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija i merama koje se već sprovode. Nastavljamo da pratimo stanje i reagujemo odgovorno u skladu sa situacijama, jer su bezbednost ljudi i normalno funkcionisanje lokalnih zajednica, apsolutni prioritet našeg rada - naglasila je ministarka.

