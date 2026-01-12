Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.
BEZBEDNOST LJUDI I NORMALNO FUNKCIONISANJE LOKALNIH ZAJEDNICA APSOLUTNI PRIORITET: Ministarka Stamenkovski na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije
- Obilne snežne padavine i teški vremenski uslovi uvek nas podsećaju koliko je važna pravovremena reakcija i brza i dobra koordinacija i saradnja svih nadležnih službi - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Ona je dodala da je na današnjoj sednici razgovarano o aktuelnoj hidrološkoj i meteorološkoj situaciji, stanju na terenu, kao i o daljim aktivnostima i radu svih nadležnih službi.
- Analizirali smo stanje na terenu u opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija i merama koje se već sprovode. Nastavljamo da pratimo stanje i reagujemo odgovorno u skladu sa situacijama, jer su bezbednost ljudi i normalno funkcionisanje lokalnih zajednica, apsolutni prioritet našeg rada - naglasila je ministarka.
