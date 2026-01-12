Komisija SPC donela odluku: Odabrano 100 patrijarhovih stipendista, fond za studente i đake 14,4 miliona dinara
Patrijarh srpski Porfirije, glavni staratelj Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, saopštio je danas da su utvrđeni rezultati Konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije za 2025/2026 godinu.
Konkurs je trajao od 2. oktobra do 10. novembra 2025. godine. Patrijarh Porfirije je odredio da ukupan fond po ovom konkursu iznosi 14.400.000,00 dinara.
Stipendije za učenike srednjih škola za period od septembra 2025. do januara 2026. godine biće isplaćene jednokratno u iznosu od 60.000,00 dinara, dok će se stipendije za period od februara do aprila 2026. godine isplaćivati u jednakim mesečnim ratama u iznosu od po 12.000,00 dinara, a za period od maja do avgusta 2026. godine u dve rate u iznosu od po 24.000,00 dinara.
Stipendije za studente za period od oktobra 2025. do januara 2026. godine biće isplaćene jednokratno, u iznosu od 48.000,00 dinara, dok će se za period od februara do maja 2026. godine isplaćivati u jednakim mesečnim ratama u iznosu od po 12.000,00 dinara, a za period od juna do septembra 2026. godine u dve rate u iznosu od po 24.000,00 dinara.
Konkursna komisija u sastavu: akademik Svetislav Božić, pomoćni staralac Zadužbine; prof. dr Jova Radić, pomoćni staralac Zadužbine; i Milena Vrućinić, sekretar Zadužbine; utvrdila je da od ukupno 240 prijavljenih kandidata 27 nije dostavilo odgovarajuću i potpunu dokumentaciju, a zatim, temeljno proučivši pristigle prijave, utvrdila konačan spisak dobitnika stipendije, i to:
Sara (Vladan) Jovanović iz Leposavića
Anđela (Zoran) Milić iz Zubinog Potoka
Radovan (Branislav) Dobrosavljević iz Kosovske Mitrovice
Luka (Dejan) Dimić iz Štrpca
Saška (Radojko) Milosavljević iz Zubinog Potoka
Natalija (Mile) Kujundžić iz Štrpca
Marija (Svetozar) Tasić iz Kosovske Kamenice
Anastasija (Slaviša) Cvejić iz Prištine
Milica (Vladeta) Vasić iz Gračanice
Đorđe (Budimirka) Ilić iz Kosovske Mitrovice
Mateja (Zoran) Jerinić iz Gnjilana
Nikolija (Toma) Jovanović iz Obilića
Kristina (Saša) Lukić iz Gnjilana
Jana (Dušica) Stojković iz Novog Brda
Marina (Dobrivoje) Đorđević iz Novog Brda
Nina (Slaviša) Danilović iz Leposavića
Marija (Blagota) Vuković iz Kosovske Mitrovice
Slađana (Dragana) Sojković iz Kosovske Kamenice
Mateja (Zoran) Đorđević iz Štrpca
Vasilije (Bisera) Mladenović iz Leposavića
Jovan (Predrag) Stoiljković iz Vitine
Nevena (Sveta) Ilić iz Vitine
Lazar (Nenad) Stanković iz Vitine
Nikolija (Miroslav) Stojković iz Kosovske Kamenice
Mihajlo (Živorad) Marković iz Kosovske Kamenice
Kristina (Dragan) Đorđević iz Kosovske Kamenice
Ivan (Jugoslav) Janković iz Gnjilana
Dragana (Dragan) Filipović iz Gnjilana
Stana (Dragan) Dunić iz Peći
Filip (Dušan) Manojlović iz Peći
Mihajlo (Vlastimir) Antanasković iz Gnjilana
Vladica (Srećko) Rizić iz Gnjilana
Nemanja (Bojan) Stanković iz Gnjilana
Goran (Darko) Stević iz Gnjilana
Strahinja (Vladan) Jeftić iz Zvečana
Jovan (Stanoje) Ristić iz Zvečana
Miljana (Dobrica) Trajković iz Kosovske Kamenice
Jelena (Časlav) Trajković iz Kosovske Kamenice
Strahinja (Slađan) Kecić iz Štrpca
Anđela (Jovica) Milosavljević iz Štrpca
Luka (Ankica) Ivković iz Gnjilana
Vukašin (Gradimir) Jordanović iz Kosovske Kamenice
Nikolina (Zoran) Marković iz Zvečana
Nikola (Ilija) Vukašinović iz Zvečana
Marina (Milić) Spasić iz Vitine
David (Nebojša) Ilić iz Štrpca
Jovana (Zoran) Stojković iz Gnjilana
Anastasija (Ivica) Stojanović iz Gnjilana
Aleksa (Dostana) Jeftić iz Lipljana
Luka (Dalibor) Jovanović iz Kosovske Mitrovice
Kristina (Đorđe) Andrić iz Obilića
Milan (Danilo) Đorović iz Leposavića
Marija (Nenad) Vićentijević iz Kosovske Mitrovice
Vktor (Ruža) Trojić iz Štrpca
Una (Miroslav) Živković iz Štrpca
Kristina (Bojan) Joksimović iz Kosovske Kamenice
Damjan (Miljan) Krstić iz Štrpca
Anđela (Dragan) Stanišić iz Gnjilana
Sara (Mikica) Đorđević iz Prištine
Ognjen (Dragan) Simić iz Vitine
Tamara (Ljubiša) Perić iz Vitine
Vojislav (Maja) Velić iz Gračanice
Čedomir (Miroslav) Kostić iz Gračanice
Milica (Ilinka) Dimić iz Kosovske Kamenice
Tijana (Jovica) Vasić iz Gnjilana
Anđelka (Zoran) Filipović iz Lipljana
Petar (Duško) Zarković iz Gračanice
Vasilije (Dragiša) Milanović iz Leposavića
Arsenije (Miodrag) Ćirković iz Leposavića
Mladen (Rajko) Vukašinović iz Zvečana
Ana (Zorica) Milović iz Zvečana
Saša (Goran) Jeftić iz Kosovske Kamenice
Petar (Predrag) Pantović iz Zvečana
Sava (Siniša) Stepanović iz Kosovske Mitrovice
Anja (Sreten) Antić iz Kosovske Mitrovice
Marija (Slavujko) Vukić iz Kosovske Mitrovice
Nikola (Momir) Đurić iz Zubinog Potoka
Dušica (Momirka) Rašković iz Leposavića
Danilo (Zoran) Tomović iz Zubinog Potoka
Isidora (Zoran) Ivanović iz Leposavića
Marija (Dragan) Ristić iz Gnjilana
Andrijana (Petruš) Stanojković iz Šilova
Anđelina (Bojan) Ristić iz Gnjilana
Sara (Milovan) Maksimović iz Kosovske Kamenice
Milan (Dragan) Jovanović iz Kosovske Kamenice
Magdalena (Mirjana) Filipović iz Kosovske Kamenice
Marija (Gorana) Marković iz Kosovske Kamenice
Ilija (Slavko) Dašić iz Peći
Hristina (Milivoje) Dašić iz Istoka
Iva (Nenad) Milentijević iz Zvečana
Jelisavka (Marija) Ljiljak iz Zvečana
Marjan (Goran) Cvetković iz Gnjilana
Nikolina (Zoran) Jovanović iz Gračanice
Milan (Jovica) Stanković iz Kosovske Kamenice
Jelena (Živojin) Dimić iz Kosovske Kamenice
Ognjen (Bojana) Đorđević iz Raniluga
Tijana (Živorad) Manojlović iz Zubinog Potoka
Dimitrije (Jovan) Nojić iz Gnjilana
Nikoleta (Zoran) Stanković iz Štrpca
Mihajlo (Miodrag) Stanković iz Gnjilana