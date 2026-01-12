Konkursna komisija u sastavu: akademik Svetislav Božić, pomoćni staralac Zadužbine; prof. dr Jova Radić, pomoćni staralac Zadužbine; i Milena Vrućinić, sekretar Zadužbine; utvrdila je da od ukupno 240 prijavljenih kandidata 27 nije dostavilo odgovarajuću i potpunu dokumentaciju, a zatim, temeljno proučivši pristigle prijave, utvrdila konačan spisak dobitnika stipendije, i to:



Sara (Vladan) Jovanović iz Leposavića

Anđela (Zoran) Milić iz Zubinog Potoka

Radovan (Branislav) Dobrosavljević iz Kosovske Mitrovice

Luka (Dejan) Dimić iz Štrpca

Saška (Radojko) Milosavljević iz Zubinog Potoka

Natalija (Mile) Kujundžić iz Štrpca

Marija (Svetozar) Tasić iz Kosovske Kamenice

Anastasija (Slaviša) Cvejić iz Prištine

Milica (Vladeta) Vasić iz Gračanice

Đorđe (Budimirka) Ilić iz Kosovske Mitrovice

Mateja (Zoran) Jerinić iz Gnjilana

Nikolija (Toma) Jovanović iz Obilića

Kristina (Saša) Lukić iz Gnjilana

Jana (Dušica) Stojković iz Novog Brda

Marina (Dobrivoje) Đorđević iz Novog Brda

Nina (Slaviša) Danilović iz Leposavića

Marija (Blagota) Vuković iz Kosovske Mitrovice

Slađana (Dragana) Sojković iz Kosovske Kamenice

Mateja (Zoran) Đorđević iz Štrpca

Vasilije (Bisera) Mladenović iz Leposavića

Jovan (Predrag) Stoiljković iz Vitine

Nevena (Sveta) Ilić iz Vitine

Lazar (Nenad) Stanković iz Vitine

Nikolija (Miroslav) Stojković iz Kosovske Kamenice

Mihajlo (Živorad) Marković iz Kosovske Kamenice

Kristina (Dragan) Đorđević iz Kosovske Kamenice

Ivan (Jugoslav) Janković iz Gnjilana

Dragana (Dragan) Filipović iz Gnjilana

Stana (Dragan) Dunić iz Peći

Filip (Dušan) Manojlović iz Peći

Mihajlo (Vlastimir) Antanasković iz Gnjilana

Vladica (Srećko) Rizić iz Gnjilana

Nemanja (Bojan) Stanković iz Gnjilana

Goran (Darko) Stević iz Gnjilana

Strahinja (Vladan) Jeftić iz Zvečana

Jovan (Stanoje) Ristić iz Zvečana

Miljana (Dobrica) Trajković iz Kosovske Kamenice

Jelena (Časlav) Trajković iz Kosovske Kamenice

Strahinja (Slađan) Kecić iz Štrpca

Anđela (Jovica) Milosavljević iz Štrpca

Luka (Ankica) Ivković iz Gnjilana

Vukašin (Gradimir) Jordanović iz Kosovske Kamenice

Nikolina (Zoran) Marković iz Zvečana

Nikola (Ilija) Vukašinović iz Zvečana

Marina (Milić) Spasić iz Vitine

David (Nebojša) Ilić iz Štrpca

Jovana (Zoran) Stojković iz Gnjilana

Anastasija (Ivica) Stojanović iz Gnjilana

Aleksa (Dostana) Jeftić iz Lipljana

Luka (Dalibor) Jovanović iz Kosovske Mitrovice

Kristina (Đorđe) Andrić iz Obilića

Milan (Danilo) Đorović iz Leposavića

Marija (Nenad) Vićentijević iz Kosovske Mitrovice

Vktor (Ruža) Trojić iz Štrpca

Una (Miroslav) Živković iz Štrpca

Kristina (Bojan) Joksimović iz Kosovske Kamenice

Damjan (Miljan) Krstić iz Štrpca

Anđela (Dragan) Stanišić iz Gnjilana

Sara (Mikica) Đorđević iz Prištine

Ognjen (Dragan) Simić iz Vitine

Tamara (Ljubiša) Perić iz Vitine

Vojislav (Maja) Velić iz Gračanice

Čedomir (Miroslav) Kostić iz Gračanice

Milica (Ilinka) Dimić iz Kosovske Kamenice

Tijana (Jovica) Vasić iz Gnjilana

Anđelka (Zoran) Filipović iz Lipljana

Petar (Duško) Zarković iz Gračanice

Vasilije (Dragiša) Milanović iz Leposavića

Arsenije (Miodrag) Ćirković iz Leposavića

Mladen (Rajko) Vukašinović iz Zvečana

Ana (Zorica) Milović iz Zvečana

Saša (Goran) Jeftić iz Kosovske Kamenice

Petar (Predrag) Pantović iz Zvečana

Sava (Siniša) Stepanović iz Kosovske Mitrovice

Anja (Sreten) Antić iz Kosovske Mitrovice

Marija (Slavujko) Vukić iz Kosovske Mitrovice

Nikola (Momir) Đurić iz Zubinog Potoka

Dušica (Momirka) Rašković iz Leposavića

Danilo (Zoran) Tomović iz Zubinog Potoka

Isidora (Zoran) Ivanović iz Leposavića

Marija (Dragan) Ristić iz Gnjilana

Andrijana (Petruš) Stanojković iz Šilova

Anđelina (Bojan) Ristić iz Gnjilana

Sara (Milovan) Maksimović iz Kosovske Kamenice

Milan (Dragan) Jovanović iz Kosovske Kamenice

Magdalena (Mirjana) Filipović iz Kosovske Kamenice

Marija (Gorana) Marković iz Kosovske Kamenice

Ilija (Slavko) Dašić iz Peći

Hristina (Milivoje) Dašić iz Istoka

Iva (Nenad) Milentijević iz Zvečana

Jelisavka (Marija) Ljiljak iz Zvečana

Marjan (Goran) Cvetković iz Gnjilana

Nikolina (Zoran) Jovanović iz Gračanice

Milan (Jovica) Stanković iz Kosovske Kamenice

Jelena (Živojin) Dimić iz Kosovske Kamenice

Ognjen (Bojana) Đorđević iz Raniluga

Tijana (Živorad) Manojlović iz Zubinog Potoka

Dimitrije (Jovan) Nojić iz Gnjilana

Nikoleta (Zoran) Stanković iz Štrpca

Mihajlo (Miodrag) Stanković iz Gnjilana