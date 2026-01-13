Slušaj vest

Crkva i vernici danas slave praznik posvećen Prepodobnoj Melaniji Rimljanki, hrišćanskoj svetiteljki iz 5. veka koja je živela u Rimu.

Prepodobna Melanija Rimljanka rođena je u Rimu u bogatoj i uvaženoj porodici. U skladu sa tadašnjim normama ponašanja, roditelji su je rano i na silu udali za izvesnog Apinija.

Rodivši drugo dete ona se teško razbolela. Rekla je muži da će ozdraviti samo ako se on zakune da će ubuduće s njom živeti kao brat sa sestrom. Prema predanju, muž je to i učinio i Melanija je ozdravila.

Ipak, porodicu je uskoro pogodila druga nesreća - oba deteta su im umrla. Melanija i Apinije su nakon toga rasprodali su svoju imovinu i novac razdelili siromašnima i crkvi. Putovali su po mnogim zemljama svuda čineći dobra dela i propovedajući hrišćansku veru.

Za sve ovo vreme, Melanija je držala strogi post i često se molila. Imala je običaj, da svake godine tri put pročita celo Sveto Pismo, Stari i Novi Zavet. Do kraja života sa mužem je živela kao sa bratom i prijateljem.

Ova svetiteljka je umrla 439. u 57 godini života. Do tada je već bila poštovana kao mudra i bogougodna žena, a iza sebe je ostavila dva manastira – muški i ženski. U Zrenjaninu postoji manastir Svete Melanije koji je njoj posvećen.

Iako je imala težak život pun nedaća i tuge, Prepodobna Melanija je ostala istrajna u svojoj veri i ljubavi prema Bogu. Zato se danas uzima za zaštitnicu svih onih koje život stavlja pred teške odluke kušajući im volju.

Kako bi iz ovoga izašli jači i nepomućene vere, svako ko se nađe u nevolji bi na današnji dan ovu svetiteljku trebalo da zamoli za pomoć i milost, ovim rečima:

"U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledila Gospoda Hrista. Delima si učila prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveta Melanijo, raduje se duh tvoj."