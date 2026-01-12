Slušaj vest

Danijela Cvetković (44), doktor nauka i asistent na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, umrla je nakon borbe sa opakom bolešću.

- Dragi naši, obaveštavamo vas da je naša Daca preminula. Sa verom u Boga i život večni, ispratićemo je sutra, 13.01.2026. godine, na poslednje putovanje. Komemorativni skup na Fakultetu medicinskih nauka, u amfiteatru, počeće u 11.00 časova, dok će opelo biti održano na groblju Bozman sa početkom u 14.00 časova - stoji u objavi na stranici na društvenim mrežama.

Danijela je u svojoj borbi sa teškom bolešću ujedinila Srbiju, a građani su joj pomagali da nastavi lečenje.

Danijeli je 2020. godine ustanovljena dijagnoza malignog melanoma (C43.5 Melanoma malignum trunci). Nakon potvrde dijagnoze usledilo je operativno lečenje na Institutu za onkologiju Srbije.

Na žalost, nakon nekoliko meseci došlo je do progresije bolesti. Lečenje je nastavljeno ciljanom terapijom koja je u početku bila delotvorna ali nakon 15 meseci uočene su metastatske promene.

Različite terapije nisu dovele do poboljšanja Danijelinog zdravstvenog stanja, a bolest je progresivno napredovala.

Nadu u izlečenje Danijela je našla na klinici u inostranstvu gde je lečenje nastavljeno TIL terapijom (terapija tumor-infiltrirajućim limfocitima).

Nažalost, ona je ovu borbu izgubila, a iza sebe je ostavila ćerku od 13 godina.