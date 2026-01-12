Slušaj vest

Dana 3. marta, Mesec će poprimiti krvavo crvenu boju u jedinstvenom fenomen poznatom kao totalno pomračenje Meseca, koje će trajati 82 minuta.

Procene kažu da će skoro 6 milijardi ljudi širom sveta imati priliku da posmatraju ovaj spektakularni nebeski prizor, zavisno od vremenskih uslova i geografskog položaja.

Ovaj fenomen se javlja kada Zemlja dođe između Sunca i Meseca, blokirajući direktnu sunčevu svetlost, dok atmosferska raspršenost svetlosti daje Mesecu karakterističnu crvenu nijansu.

Takođe, retka je prilika da milioni ljudi istovremeno posmatraju čudesnu igru svetlosti i senki na noćnom nebu, što ga čini jednim od najupečatljivijih astronomskih događaja godini.

Kurir/Informer

