Društvo
Nebo sprema iznenađenje: Prizor na nebu koji će očarati sve odigraće se početkom marta! Obratite pažnju na ovu retku pojavu (FOTO)
Slušaj vest
Dana 3. marta, Mesec će poprimiti krvavo crvenu boju u jedinstvenom fenomen poznatom kao totalno pomračenje Meseca, koje će trajati 82 minuta.
Procene kažu da će skoro 6 milijardi ljudi širom sveta imati priliku da posmatraju ovaj spektakularni nebeski prizor, zavisno od vremenskih uslova i geografskog položaja.
Ovaj fenomen se javlja kada Zemlja dođe između Sunca i Meseca, blokirajući direktnu sunčevu svetlost, dok atmosferska raspršenost svetlosti daje Mesecu karakterističnu crvenu nijansu.
Takođe, retka je prilika da milioni ljudi istovremeno posmatraju čudesnu igru svetlosti i senki na noćnom nebu, što ga čini jednim od najupečatljivijih astronomskih događaja godini.
Kurir/Informer
Reaguj
Komentariši