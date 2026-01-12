Slušaj vest

Fondacija "Luka Jovović" organizuje i ove godine Bogojavljensko plivanje za Časni krst.

Dečak Luka Jovović (15) iz Ratkova kod Odžaka nastradao je na motoru kada mu je, kako se sumnja, automobilom žena Nataša A. (23) presekla put.

Saobraćajna nesreća se dogodila 30. aprila 2022. godine, oko 21.30 sati, na izlazu iz Ratkovo prema Novom Sadu.

Njegova sestra, nakon pogibije osnovala je fondaciju koja i ove godine 19.01.2025. godine u u Ratkovu na Salasu br.3. fondacija "Luka Jovović 3" organizuje Bogojavljensko plivanje za časni krst uz sve mere bezbednosti koje su propisane.

Poštovani prijatelji, i 2025. godine, Fondacija “Luka Jovović” organizuje Bogojavljensko plivanje za Časni krst na “Salašu broj 3” u Ratkovu.

"Svi koji su zainteresovani mogu se prijaviti porukom u inbox ili pozvati na 063 80 74 688
Dođite da zajedno čuvamo tradiciju i uspomene." napisala je Lukina sestra Dijana.

Kurir.rs

