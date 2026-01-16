Slušaj vest

Sneg je prekrio mnoge krajeve Srbije, temperature padaju ispod nule, a hladni talas tek pokazuje svoju snagu. Međutim, meteorolozi najavljuju promene u temperaturi, a sledećih dana očekuje se razvedravanje.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, izneo je detaljnu vremensku prognozu za naredni period:

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Printscreen Pink Tv

- Najveće padavine su zabeležene u zapadnoj Srbiji. Najveći problem je sad ljudima što je sve zaleđeno, svaki drugi, treći dan je ledena kiša. Zbog leda, ima dosta i padova. Ledena kora je najveći problem. Oprez ljudima pri hodanju, koncentracija ne sme da padne ni sekund. Očekujemo otapanje snega na trotoaru - kaže Ristič i dodaje:

- Ali kada se ovako zaledi sneg, teško se otapa. Ako je temperatura minus 5, ni so nam ništa ne znači. Sama so ne može da reši problem u Beogradu. Sneg će ostati po travi, a na asfaltu će se otopiti.

Ledena kiša je znak da je vazduh došao sa istoka Evropa, da je hladan pri tlu. Na Kopaoniku i u Crnoj gori je padala samo kiša, koja je napravila bujične poplave.

žena briše nos napolju na zimi
Foto: Shutterstock

Stiže nam hladan talas iz Rusije 

Kaže, da najavljeno otopljenje koje dolazi u narednim danima, neće biti intenzivno, te da se sneg neće otopiti:

- Ovde ćemo osetiti topao vazduh, između 5 i 10 stepeni do petka, znači narednih dana temperatura i do 10 stepeni. Ali već od vikenda hladnije. Za vikend počinje košava, donosi hladan vazduh iz Rusije, već u nedelju će temperature biti ispod nule. Čim počne košava, znači da stiže hladan vazduh sa istoka - kaže Ristić i dodaje:

- U nedelju jaka košava, temperatura u većem delu dana ispod nule. Činiće nam se da je minus 10. Jače zahlađenje stiže posle 24. januara, cela Evropa će biti u ledenom dobu.

Plašim se da će biti ledenije nego sada, i trenutne prognoze to pokazuju. Temperatura može biti i do - 10 stepeni u toku dana. Taj vazduh dolazi iz Rusije. Košava će duvati do 22. januara, a košava asocira i na ledenu kišu. Sve službe će morati od nedelje da opet budu aktivne. Košava probija kroz kosti, može da obori i neko drvo. 

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteDruštvoUOČI SRPSKE NOVE GODINE STIŽE OVA OPASNA VREMENSKA POJAVA! Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje NOVI LEDENI HAOS: Spremite se, EVO ŠTA NAS SVE ČEKA! (VIDEO)
78798.jpg
PolitikaOVAJ DATUM JE KLJUČAN, EVO KAKVO VREME ĆE BITI U FEBRUARU: Direktor RHMZ se obratio na hitnoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije
Jugoslav Nikolić
DruštvoPosle jakog mraza, temperatura skače na plus 10 stepeni: Čubrilo označio datum kad se sve menja, a onda opet preokret - Šok prognoza za januar
sneg zima
DruštvoSrbija i dalje u "kandžama" mraza! Najnovija vremenska prognoza: Danas jutro veoma hladno, temperatura pada i na -15! Poznato i da li nam preti ledena kiša
Beograd sneg zima hladnoća vremenska prognoza temperatura
DruštvoNOĆAS MRAZ I POLEDICA, POSEBNO U OVOM DELU ZEMLJE! RHMZ objavio najnoviju najavu: Evo da li će padati sneg! Poznato i kakva noć čeka Beograd
Put noć automobil sneg vožnja po zavejanom putu zavejan put kijamet profimedia-0838134492.jpg

OVOG DATUMA STIŽE DRASTIČNO OTOPLJENJE, TEMPERATURA SKAČE ZA SKORO 20 STEPENI! Oglasio se RHMZ za Kurir: Ovo je precizna vremenska prognoza za narednih 7 dana! Izvor: Kurir televizija