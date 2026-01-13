Slušaj vest

U Srbiji se 13. januara slavi doček Nove godine po julijanskom kalendaru ili pravoslavne Nove godine, a kao i za ostale praznike i za ovaj se vezuju brojni običaji. Posebna važnost pridaje se trpezi, a postoji jedno pravilo od kog domaćice zarad zdravlja i sreće svojih ukućana nikada nisu odstupale.

Kako običaji i nalažu, uoči Srpske Nove godine priprema se bogata svečana večera, a ukućani sa prijateljima i rođacima u veselju čekaju ponoć i 14. januar, poznat i kao Mali Božić.

slavska trpeza shutterstock_2471690187.jpg
Foto: Shutterstock

Meso isključivo praseće i jagnjeće

Te večeri na sto se iznose razne zimske đakonije - pršuta, slanina, čvarci, kiseli kupus, turšija, ajvar, kajmak, sir i naravno meso. Ali ono nikako ne sme da bude živinsko, niti goveđe, već isključivo praseće ili jagnjeće.

A to je zato što se prase smatra dinamičnom životinjom koja se puno kreće, pa bi i mi tako trebalo da uđemo u Novu godinu.

Ne preporučuje se da jedete živinsko meso i govedinu jer piletina i ćuretina asociraju na prljavštinu i siromaštvo, a govedina na stagnaciju. Zapravo, nekada davno naši preci retko su jeli živinu, nju su koristili da im nosi jaja.

tan2019114-04532662-2.jpg
Foto: Tanjug/sava Radovanović

Novogodišnja česnica i krofne

Tog dana jede se glava božićne pečenice, a to je najčešće glava jagnjeta ili praseta, a domaćice mese novogodišnju česnicu vasilicu. U ponoć se jedu i krofne, a u jednu se stavi zlatnik, pa se smatra da onaj ko ga nađe ima sreće tokom cele godine.

Takođe, veruje se da, pored bogate trpeze, na ovaj dan u kuću treba uneti neku novu stvar, kupljenu tog dana, kako bi kuća i ukućani tokom cele godine imali napretka.

 Srpska Nova godina, poznata i pod nazivom Mali Božić, počinje 14. januara i tada se obeležavaju još dva značajna praznika: Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i Sveti Vasilije Veliki.

Kurir.rs/Una.rs

Ne propustiteHronika"DO TOG KOBNOG DANA SVAKI SEKUND SU BILI NERAZDVOJNI" Ivana je na dočeku ubio najbolji drug, otac o potresnim scenama: "Žena kad ga sretne trese se ceo dan..."
zoz-5623.jpg
DruštvoBebi bum na srpsku Novu godinu: U ovom gradu za 24 sata rođeno 12 beba, devojčice u blagoj prednosti
0203-shutter.jpg
DruštvoDanas slavimo Mali Božić: Na Vasiljevdan valja uzeti kašiku meda, a evo koji se još običaji vezuju za današnji dan
screenshot-12.jpg
DruštvoSREĆNA SRPSKA NOVA 2025. GODINA! Sve najbolje i u ovoj godini želi vam Kurir!
beograd--hram-svetog-save--zima--shutterstock-1.jpg
PolitikaPOTPREDSEDNIK VLADE RS VULIN ČESTITAO SRPSKU NOVU GODINU: Želim da godinu koja nas čeka pamtimo kao godinu u kojoj smo ostali dostojni predaka i vredni potomaka
Aleksandar Vulin.jpg

OBIČAJI ZA SRPSKU NOVU GODINU Izvor: Espreso