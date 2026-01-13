Inflenseri i te kako imaju uticaj na potrošače što pokazuje i broj porudžbina

Kupovina preko društvenih mreža sve je češća, ali sa sobom nosi i brojne rizike i neprijatna iznenađenja. Slučaj jedne građanke pokazuje koliko je važno biti oprezan prilikom kupovine preko interneta.

Iako udruženja potrošača redovno upozoravaju kupce da vode računa pri onlajn kupovini i da proizvode naručuju samo kod registrovanih firmi, ljudi se toga ne drže i često bivaju prevareniprilikom onlajn kupovine.

Jedna žena obratila se Udruženju potrošača "Efektiva" sa molbom za pomoć. Oni su njenu poruku objavili na svom Instagram nalogu.

- Imam jedan problem i htela bih da ga podelim sa vama. Naručila sam parfem preko aplikacije Fejsbuk na jednoj stranici, stigla su dva parfema, ali su prazna, ja sam naručila jedan, ali su oni ubacili dva prazna da bi izgledalo kao da je parfem pun - požalila se ona.

Žena prevarena pri onlajn kupovini Foto: Efektiva

Platila je dva prazna parfema 7.000 dinara.

Iz udruženja za zaštitu potrošača savetuju da prevareni kupci mogu da se pozovu na Zakon o zaštiti potrošača samo ako je trgovac registrovan, a ako nije, onda im ostaje samo da se obrate udruženjima za zaštitu potrošača ili u krajnjem slučaju policiji.

Na internetu i društvenim mrežama svakodnevno možemo da pročitamo razna iskustva prevarenih kupaca koji su poručivali neku robu onlajn, počev od toga da su umesto naručenog proizvoda dobili nešto deseto, pa do toga da im se kupci posle uručenja paketa nikada više nisu ni javili i blokirali ih na društvenim mrežama.