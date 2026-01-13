Slušaj vest

Komunalna policijau Nišu pojačala je kontrolu tokom zimskih padavina, a fokus je na obavezama građana, preduzetnika i firmi da očiste sneg i led ispred svojih objekata.

Načelnik komunalne milicije Dejan Kovačević poručuje da su sve raspoložive ekipe na terenu, obilaze lokacije i o stanju redovno obaveštavaju gradski štab zimskog čišćenja, kako bi se brzo reagovalo na kritičnim tačkama.

Dejan Kovačević Foto: Kurir Televizija

- Kada su padavine u toku mi ne možemo da kažnjavamo ljude. Sada kada su padavine stale, krenuli smo sa upozorenjima. Dajemo ljudima šansu da očiste led ispred svojih placeva, a ako ne očiste krenućemo sa kažnjavanjem - kaže Kovačević.

Kazne paprene

Za one koji ne poštuju obaveze, najavljene su novčane kazne:

Pravna lica: 60.000 dinara

Preduzetnici: 20.000 dinara

Odgovorna lica: 6.000 dinara

Fizička lica: 6.000 dinara

Parkink servis je zadužen za čišćenje snega sa parking mesta, a na ovima koja nisu očišćena ne naplaćuje se parking:

Jedan od radnika u Dušanovoj ulici, Miloš Ilić ispričao je kako je izgledao susret sa komunalnom policijom:

- Došli su do nas i rekli su nam da što pre očistimo sneg.

Komunalna policija obilazi vlasnike lokala i upozorava ih na njihove obaveze da su dužni da očiste 5 metara od svojih objekata.

Čišćenje snega Foto: Kurir Televizija

Iz komunalne policije apeluju na sugrađane da ne čekaju opomene i kontrole, već da pravovremeno očiste prilaze i trotoare ispred objekata, kako bi se smanjio rizik od padova, povreda i otežanog kretanja pešaka.

Prema propisanim obavezama, sneg se mora ukloniti u širini od najmanje jednog metra, dok se led mora posuti odgovarajućim materijalom, poput soli, rizle ili peska.

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrada ili pripadajućih građevinskih parcela, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, objekata u izgradnji, kao i ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja te nepokretnosti koriste kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci.

