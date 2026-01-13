KAZNA PREKO 500 EVRA AKO NE OČISTITE SNEG I LED ISPRED OBJEKTA! Komunalna policija uveliko na terenu, evo šta će se sve kažnjavati i koje su vaše obaveze
Komunalna policijau Nišu pojačala je kontrolu tokom zimskih padavina, a fokus je na obavezama građana, preduzetnika i firmi da očiste sneg i led ispred svojih objekata.
Načelnik komunalne milicije Dejan Kovačević poručuje da su sve raspoložive ekipe na terenu, obilaze lokacije i o stanju redovno obaveštavaju gradski štab zimskog čišćenja, kako bi se brzo reagovalo na kritičnim tačkama.
- Kada su padavine u toku mi ne možemo da kažnjavamo ljude. Sada kada su padavine stale, krenuli smo sa upozorenjima. Dajemo ljudima šansu da očiste led ispred svojih placeva, a ako ne očiste krenućemo sa kažnjavanjem - kaže Kovačević.
Kazne paprene
Za one koji ne poštuju obaveze, najavljene su novčane kazne:
Pravna lica: 60.000 dinara
Preduzetnici: 20.000 dinara
Odgovorna lica: 6.000 dinara
Fizička lica: 6.000 dinara
Parkink servis je zadužen za čišćenje snega sa parking mesta, a na ovima koja nisu očišćena ne naplaćuje se parking:
Jedan od radnika u Dušanovoj ulici, Miloš Ilić ispričao je kako je izgledao susret sa komunalnom policijom:
- Došli su do nas i rekli su nam da što pre očistimo sneg.
Komunalna policija obilazi vlasnike lokala i upozorava ih na njihove obaveze da su dužni da očiste 5 metara od svojih objekata.
Iz komunalne policije apeluju na sugrađane da ne čekaju opomene i kontrole, već da pravovremeno očiste prilaze i trotoare ispred objekata, kako bi se smanjio rizik od padova, povreda i otežanog kretanja pešaka.
Prema propisanim obavezama, sneg se mora ukloniti u širini od najmanje jednog metra, dok se led mora posuti odgovarajućim materijalom, poput soli, rizle ili peska.
Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrada ili pripadajućih građevinskih parcela, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, objekata u izgradnji, kao i ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna su pravna i fizička lica koja te nepokretnosti koriste kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs