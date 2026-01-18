Slušaj vest

Sa 15 je saznala da je trudna, a sa 16 godina postala je mama devojčice. Danas, sedamnaestogodišnja Nina B. iz sela Zilot kod Bora živi potpuno drugačiji život od svojih vršnjakinja - život koji ni ona za sebe, a verovatno ni njeni roditelji za svoju ćerku tinejdžerku nisu planirali.

Nije imala nikakve simptome. Nije povraćala, nije joj bilo muka, a sa druge strane, redovno je imala ciklus. Telo joj se nije puno menjalo. Stomak joj je malo porastao, ali je, kaže, nešto krupnije građe, pa tome nije pridavala značaj.

I dok su njene vršnjakinje izlazile, provodile se, razgovarale satima o tom nekom dečku koji se ne javlja, putovale, kafenisale, ova mlada mama je dočekivala zoru ljuljajući bebu, pružujući joj ljubav i kada joj je trebala uteha, i kada su je mučili grčevi i rasli zubići.

Foto: Privatna Arhiva

- Najteže je bilo kada je ona imala dva meseca, tada su počeli i grčići da je hvataju i onda tu je bilo i nespavanja i dosta nervoze jer ona je mala, ja nisam ni znala sa bebicom ono baš ništa, nisam se pronalazila u toj ulozi do tada dok sve to nije počelo i eto tako. Nisam bila na početku spremna na ovu ulogu. Tada sam osećala da sam sama u svemu, da sam usamljena, da nemam nikog pored sebe, ali su tu zapravo moji roditelji koji su u meni najveća podrška i dan danas i oko svega mi pomažu i za školu i oko nje. I prosto je bilo mnogo naporno i mnogo teško jer ništa nisam znala oko beba ni kako da je presvučem ni kako da je okupam - rekla je Nina.

"Saznala sam u 7 mesecu da sam trudna"

Nina je u sedmom mesecu saznala za trudnoću, a kako ističe nije bilo uobičajenih simptoma. Imala je redovne cikluse, nije osećala mučnine, a stomak joj nije bio veliki.

- Ja sam negde u maju ostala trudna i sve do decembra sam ja redovan ciklus imala i onda tad u to poslednje vreme mi je izostao malo ciklus. Razgovarala sam sa mamom da odemo do ginekologa da vidimo da možda nemam problem sa policističnim jajnicima ili nešto slično tome - kaže Nina i dodaje:

- Međutim, kada smo otišle tamo, meni je doktorka rekla da je velika trudnoća i da ulazim u sedmi mesec i da je beba devojčica, koliko je bila teška, da je lepo razvijena i kičmica, da ima obe noge, obe ruke. Posle toga je usledio veliki šok. Ja prvenstveno nisam očekivala da se to meni dešava u tom trenutku. Ni moji roditelji, oni nisu bili svesni toga. Ne mogu taj osećaj da vam objasnim kako je meni bilo tada.

Foto: Privatna Arhiva

Njena majka je toga dana krenula sa njom na pregled, a saznanje o trudnoći je bilo veoma emotivno.

- Ona je stajala na vratima i celu situaciju je gledala, krenula je da plače. Nije mogla ni da priča, ništa nije imala da mi kaže. Kada smo završile taj pregled, kada smo pošle kući, ona me je pitala kako se to desilo i zašto ja nisam pazila i zašto joj nisam rekla. Mada ja stvarno nisam znala da mi se to dogodilo.

Sa ocem deteta ne razgovara

Iako ovu trudnoću nije planirala, 17-godišnja devojčica uživa u novoj ulozi i vrlo često naglašava da je srećnija nego ikada. Otac male bebe nije sa njom, a kako ona kaže, više ne razgovaraju:

- Danas nemamo nikakav kontakt osim kada on pita za bebu, da li joj treba nešto i kad dođe da je poseti tako nekad, a inače ovako nikakav kontakt nemamo. Mnogo mi je žao. Zato što ne želim da mi prolazi dete kroz sve to, jer ona nije ni za šta kriva. Prosto mi je žao tih postupaka koji on radi jer prvenstveno ja sam odrasla sa oba roditelja i onda ja ne mogu da se stavim u njenu situaciju da imam samo ljubav od mame, a ne od tate. Stalno me to brine i stalno tako stanem i razmišljam kako bi to bilo da se meni to tako desilo - rekla je i dodala da nikakvu podršku nema sa njegove strane:

- On meni kaže da sam ja to mogla drugačije, da je to moglo da bude sve drugačije, da sam ja njemu rekla ranije da sam trudna i kao to bi sve bilo drugačije, on kaže: "evo ti si kriva za to".

Devojčica od 15 godina u sedmom mesecu saznala za trudnoću: "Sa ocem deteta nemam kontakt, govori mi da sam ja kriva za sve" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs