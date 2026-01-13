Slušaj vest

Pripadnici Stanice granične policije Strezimirovci spasili su tročlanu porodicu koja je više od 24 sata bila zavejana u vikendici u rejonu Vlasinskog jezera, bez struje i komunikacije, tokom jake mećave 11. januara.

Kako je saopšteno, policijskim službenicima Marku Petroviću i Milošu Mitiću, koji su tog dana obavljali redovnu patrolnu delatnost, za pomoć se obratila žena koja je sa suprugom i ćerkom ostala odsečena od sveta zbog velikih snežnih nanosa.

Situaciju je dodatno otežavala činjenica da je njen suprug srčani bolesnik i da je ostao bez neophodne terapije, zbog čega je bila neophodna hitna reakcija.

Bez odlaganja, policajci su se uputili ka zavejanom naselju, probijajući se kroz neprohodne snežne smetove. Nakon višesatnog napora, uspeli su da dođu do vikendice i bezbedno evakuišu porodicu.

Porodica je potom prevezena do Surdulice, gde im je obezbeđen dalji transport i pomoć.

Ova intervencija još jednom je pokazala da policijska uniforma ne podrazumeva samo sprovođenje zakona, već i humanost i solidarnost.