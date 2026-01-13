Slušaj vest

Pripadnici Stanice granične policije Strezimirovci spasili su tročlanu porodicu koja je više od 24 sata bila zavejana u vikendici u rejonu Vlasinskog jezera, bez struje i komunikacije, tokom jake mećave 11. januara.

Kako je saopšteno, policijskim službenicima Marku Petroviću i Milošu Mitiću, koji su tog dana obavljali redovnu patrolnu delatnost, za pomoć se obratila žena koja je sa suprugom i ćerkom ostala odsečena od sveta zbog velikih snežnih nanosa.

Situaciju je dodatno otežavala činjenica da je njen suprug srčani bolesnik i da je ostao bez neophodne terapije, zbog čega je bila neophodna hitna reakcija.

Bez odlaganja, policajci su se uputili ka zavejanom naselju, probijajući se kroz neprohodne snežne smetove. Nakon višesatnog napora, uspeli su da dođu do vikendice i bezbedno evakuišu porodicu.

Porodica je potom prevezena do Surdulice, gde im je obezbeđen dalji transport i pomoć.

Ova intervencija još jednom je pokazala da policijska uniforma ne podrazumeva samo sprovođenje zakona, već i humanost i solidarnost.

- Kada je pomoć najpotrebnija, policija ne pita čija je nadležnost, već gde je čovek - poručuju iz policije.

Ne propustiteHronikaSVE SLUŽBE NA NOGAMA, POLICIJA I VATROGASCI RAME UZ RAME POMAŽU GRAĐANIMA: Prioritet bezbednost i pružanje pomoći svima kojima je potrebna! (foto)
policija vatrogasci pomoć građanima
HronikaAUTOM VUKLI SANKE, DVE MALOLETNICE ZAVRŠILE U BOLNICI! Užas u Kraljevu: Nakon što su devojke pale, na njih NALETELO DRUGO VOZILO! Policija odmah reagovala
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaIZAZVAO SAOBRAĆAJKU, AUTOMOBIL "ZARONIO U SNEG", ON POBEGAO SA LICA MESTA Neverovatna situacija u Loznici, saobraćaj sve vreme bio otežan FOTO
1000036184.jpg
HronikaUŽASAN PRIZOR NA VOŽDOVCU: Telo žene nađeno u snegu, naložena obdukcija
1000036186.jpg