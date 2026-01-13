Slušaj vest

Kada se osvrnem na godinu koja je za nama, stvarno sam zadovoljan onim što smo postigli.

Najvažniji događaj za nas svakako je bio kupovina i preuzimanje SBB-a od strane e&PPF Telecom Grupe i početak integracije. Udruživanjem dve jake kompanije, dva tržišna lidera - Yettela u mobilnim komunikacijama i SBB-a u uslugama za domaćinstva - želimo da se transformišemo iz klasične telekomunikacione u digitalnu i tehnološku kompaniju.

Pravno spajanje Yettela i SBB-a desiće se u 2026. godini, nakon čega ćemo nastaviti da poslujemo kao Yettel. Važno mi je da naglasim da to ne znači da će SBB kao brend odmah prestati da postoji, naprotiv, ali dugoročno radimo na tome da poslovanje objedinimo pod jednim brendom.

Ojačali smo svoju poziciju na tržištu. Naš rast prihoda i poslovanja je stabilan, a bazira se na nekoliko stvari: rastu postpejd baze zahvaljujući tome što sada imamo širi ekosistem usluga i rast u segmentu kućnog interneta i TV-a. Tu smo uspešno očuvali i dodatno ojačali odnose sa korisnicima Yettela i SBB-a, čime smo se približili zajedničkoj brojci od 900 hiljada korisnika

Pre nekoliko nedelja, zajedno sa našom sestrinskom kompanijom CETIN, lansirali smo 5G u Srbiji. Otvorili smo vrata novim uslugama i omogućili korisnicima da iskuse sve prednosti najnovijih tehnologija. To je za nas bila zaista velika investicija: više od 100 miliona evra samo za aukciju spektra, uz više od 60 miliona evra uloženih u modernizaciju naše mreže tokom 2025. godine.

A uključili smo i Yettel Bank u naš ekosistem, što nam je donelo veliku prednost u odnosu na konkurenciju i koju, iskreno, retko ko može da dostigne. Naš zajednički proizvod, Yettel Sve, veoma je dobro prihvaćen na tržištu, sa više od 50.000 korisnika u prvih šest meseci. Sjajan je osećaj kada vidite da ono što ste želeli – a to je sinergija mobilnih, fiksnih i bankarskih usluga – se zaista i ostvaruje

Da li ste tokom 2025. godine stekli nove korisnike? Koji je vaš trenutni tržišni udeo u Srbiji po broju korisnika mobilnog interneta, mobilne telefonije i kablovske televizije?

U mobilnoj telefoniji imamo više od 33 odsto svih korisnika, uz rast u postpejd delu.

U segmentu kućnog interneta i TV usluga, kao što sam već napomenuo, blizu smo cifri od 900.000 zajedničkih korisnika. To nam daje jaku poziciju na tržištu i predstavlja odskočnu dasku za dalji rast.







Šta za kompaniju znači uvođenje 5G mreže i kakve koristi donosi korisnicima? Gde je vaša 5G mreža trenutno dostupna u Srbiji i kakvi su planovi za širenje pokrivenosti tokom naredne godine? Koliko ste do sada uložili u razvoj 5G mreže u Srbiji i koji nivo ulaganja u ovaj sistem planirate u 2026. godini?

Naša mreža je naša glavna prednost i osnovni razlog zašto nas korisnici biraju. Stalno je unapređujemo, kako bi ostala stabilna, bezbedna i pouzdana, sa dovoljnim kapacitetima. 5G je bio logičan naredni korak u njenom razvoju.

Pre samo nekoliko nedelja omogućili smo da svi naši korisnici imaju 5G na svojim telefonima. U istom danu kada smo dobili sva neophodna regulatorna odobrenja, pustili smo 5G, jer smo želeli da korisnici odmah osete šta im to donosi. Nakon što smo to uradili, već u prvoj nedelji, čak 9% ukupnog mobilnog saobraćaja na Yettel mreži bilo je 5G.

Naš plan širenja je dinamičan. Trenutno smo pokrili sve veće gradove i turističke centre, a kako mreža bude rasla, pokrivenost će se širiti. U prethodne dve godine potpuno smo zamenili mrežnu infrastrukturu i uveli najnaprednije tehnologije kako bi bili spremni za 5G. Kao tehnologija nove generacije, ona donosi visoke brzine, minimalno kašnjenje u prenosu podataka i izuzetnu pouzdanost. Ukratko, proširuje mobilni ekosistem i omogućava usluge nove generacije svim našim korisnicima i partnerima.

Pre tačno 30 godina naša kompanija uvela je mobilni signal u Srbiji, a sad je tu 5G i potpuno nove tehnologije. Svako novo poglavlje donosi nove izazove i prilike, a mi vidimo sebe kao nekog ko predvodi taj razvoj.

Da li je integracija Yettela i SBB-a planirana za 2026. godinu i kada bi spajanje moglo da se sprovede? Šta će to značiti za korisnike u pogledu kvaliteta usluga i da li će uticati na cene usluga? Šta je omogućilo uvođenje objedinjene ponude usluga Yettela i SBB-a?

Kao što sam već napomenuo, pravno spajanje dve kompanije planirano je za 1. april 2026. godine, kada će SBB kao pravno lice prestati da postoji, a poslovanje će se nastaviti kao Yettel d.o.o. U narednom periodu proširićemo ponudu za fizička lica i poslovne korisnike i pružaćemo još bolje i raznovrsnije usluge. Nudimo čitav ekosistem usluga koji objedinjuje sve telekomunikacione i bankarske usluge na jednom mestu, uz razne pogodnosti. Prosto rečeno, to je koncept „sve na jednom mestu“, sa jednom pretplatom koji eliminiše duple troškove, donosi uštede i oslanja se na mrežu vrhunskog kvaliteta.

Da li ste zadovoljni tržišnom pozicijom u Srbiji i kako Yettel Banka, koja je deo vaše Grupe, doprinosi toj poziciji?

Veoma smo zadovoljni i dozvolite da pojasnim. U sektoru telekomunikacija već smo izgradili poziciju lidera na tržištu Srbije, uz snažan brend i jako poverenje korisnika. Danas tu snagu i iskustvo prenosimo i na bankarski sektor: sa jasnom ambicijom i uz snažnu podršku PPF Grupe, idemo ka tome da Yettel Bank zauzme poziciju kakvu zaslužuje. Uveren sam da je Yettel Bank najbolja banka za stanovništvo u Srbiji, a i rezultati potvrđuju da smo na dobrom putu – kroz ekosistemski proizvod Yettel Sve, koji povezuje bankarstvo i telekomunikacije, više desetina hiljada korisnika već ima jedinstveno digitalno iskustvo koje nas izdvaja na tržištu. Istovremeno, banka je po ključnim pokazateljima korisničkog iskustva pozicionirana na samom vrhu: prvi smo na tržištu kada je reč o NPS-u, inovacijama i digitalnom bankarstvu.

Koji su planovi kompanije za narednu godinu u pogledu rasta poslovanja, ulaganja i novih usluga?

Naš cilj je da se razvijamo iz telekomunikacione u tehnološku kompaniju. Tokom 2025. godine, zahvaljujući integraciji sa SBB-om, već smo napravili prve korake u tom pravcu, nudeći čitav niz ICT usluga poslovnim korisnicima, dok nekoliko novih planiramo za 2026. Uključili smo i veštačku inteligenciju u sve segmente poslovanja i krenuli sa prekvalifikacijom timova.

Da budem potpuno jasan, 2026. će biti još jedna godina rasta i pomeranja granica. Intenzivno ćemo raditi sa podacima i veštačkom inteligencijom i ubrzati proces digitalizacije. Naša vizija je jasna – da postanemo omiljeni digitalni brend u Srbiji.







Koje je rezultate kompanija ostvarila u oblasti korporativne društvene odgovornosti? Koje aktivnosti i kampanje ste sproveli tokom 2025. godine i koji su planovi za narednu godinu? Kakve rezultate je do sada dao vaš program reciklaže?

Sve što radimo, radimo na održiv način, to nam je usađeno u sve aktivnosti. Daću vam nekoliko primera.

Pre nekoliko dana uspešno smo pokrenuli proces potpisivanja ugovora za kućni internet i TV, kao i za Yettel Sve, u digitalnom formatu, bez papira, i to dve godine nakon što smo isti proces uveli ugovore za mobilne usluge. To znači da se potpisivanje ugovora sada se u potpunosti obavlja preko tableta, čime nema potrebe više da se bilo šta štampa, distribuira ili arhivira. Dakle, znatno manje papira. Veoma smo ponosni na to, a na to treba dodati i podatak da 1,3 miliona naših korisnika već prima elektronski umesto papirnog računa.

I da naglasim: ne samo da pratimo digitalne trendove u Srbiji – mi ih postavljamo. Volimo da budemo prvi. Pre nekoliko nedelja uspešno smo pokrenuli inicijativu koja suštinski menja način prodaje postpejd usluga. Korisnici sada mogu da potpišu postpejd ugovor za novi broj potpuno onlajn (putem Yettel veb-prodavnice i Yettel aplikacije), da dobiju svu dokumentaciju digitalno i da odmah aktiviraju eSIM, bez odlaska u prodavnicu. U pitanju je potpuno drugačije korisničko iskustvo, i to mnogo bolje.

Kada govorimo o reciklaži, do sada smo reciklirali više od dva miliona uređaja. Sve što prodajemo može i da se reciklira kod nas. Naš novi cilj je da do kraja 2027. godine recikliramo 2,7 miliona uređaja.

Na ovom putu nismo sami. Vidimo da nas konkurencija sledi, i drago nam je zbog toga. Verujemo i u prava partnerstava u kojima slično razmišljamo, pa smo , između ostalog, sarađivali sa Supernatural i Startup Kidz Challenge programima. Naša strategija je zasnovana na održivosti, i tako će biti i u godinama koje dolaze. Ostaćemo dosledni na tom putu.