Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a Nikana.gr objavila je koliko će turisti iz Srbije morati da izvoje novca na putu do Grčke.

Pre nego što krenete put Grčke, važno je da znate koliko novca treba da izdvojite za putarine i koje su vam opcije na najčešćim rutama.

- Od 1. januara 2026. godine došlo je do poskupljenja putarina kroz Srbiju na putu do Grčke. ako krećete iz Beograda ka Halkidikiju, za putarinu biće potrebno da izdvojite do 30 evra, dok će vas put iz Niša koštati oko18 evra. Polazak iz Novog Sada iznosi oko 31€, a iz Subotice oko 35 evra - navodi Nikana.gr na Tiktoku.

1579183343naplataputarinefotorina.jpg
Plaćanje putarine Foto: RINA

Podsećaju putnike koji izaberu put do Grčke preko Bugarske da ne zaborave vinjetu koja je obavezna.

- Vinjetu možete kupiti onlajn, kao i na granicama, benzinskim pumpama i u pojedinim marketima. Podsećamo da kroz Severnu Makedoniju možete koristiti srpski TAG uređaj koji funkcioniše na svim naplatnim rampama i omogućava brži prolazak, posebno tokom letnje sezone - dodali su.

