Šta je BeeFest i kako je nastala ideja o ovom kongresu?

BeeFest je međunarodni stručni pčelarski skup koji je nastao iz potrebe da se pčelarima u Srbiji i regionu ponudi kvalitetno, primenljivo i savremeno znanje, dostupno svima, bez obzira na mesto gde žive.

Prvi BeeFest pokazao je da postoji ogromna potreba za ovakvim vidom edukacije, pčelari žele da uče, da se povezuju i da dobiju informacije direktno od ljudi koji se svakodnevno bave problemima pčelarstva, kako u praksi, tako i u nauci. Zbog toga je BeeFest 2026 podignut na nivo pravog kongresa, sa bogatim programom i međunarodnim predavačima.

Zašto je BeeFest posebno važan baš sada?

Pčelarstvo se nalazi u izuzetno osetljivom periodu. Klimatske promene, bolesti pčela, varoa, gubici zajednica i nesigurno tržište postali su svakodnevica pčelara.

BeeFest odgovara upravo na ta pitanja. Cilj kongresa je da:

pruži konkretna rešenja za realne probleme pčelara

približi najnovija naučna saznanja kroz razumljiv i praktičan pristup

podstakne razmenu iskustava među pčelarima iz različitih zemalja

doprinese očuvanju pčela i održivosti pčelarstva

Moto BeeFesta 2026 je „Znanje za bolje sutra“, jer verujemo da su znanje i edukacija ključ opstanka pčelarstva.

Koje teme će biti u fokusu BeeFesta 2026?

Program kongresa obuhvata širok spektar aktuelnih tema koje su direktno povezane sa svakodnevnim radom pčelara:

savremene metode borbe protiv varoe i drugih bolesti pčela

zdravlje pčelinjih zajednica i prevencija gubitaka

uticaj klimatskih promena na pčelarstvo

kvalitet, bezbednost i analiza pčelinjih proizvoda

apiterapija i primena pčelinjih proizvoda

praktična iskustva profesionalnih pčelara

dodatne teme poput brendiranja, plasmana i unapređenja proizvodnje

Poseban akcenat stavljen je na primenjivo znanje koje učesnici mogu odmah koristiti u svojoj praksi.

Ko su predavači i po čemu se BeeFest izdvaja?

Jedna od najvećih vrednosti BeeFesta 2026 su predavači. Na kongresu učestvuju svetski priznati stručnjaci, ljudi koji godinama oblikuju savremeno pčelarstvo.

Među predavačima se izdvaja Randy Oliver, jedan od najcenjenijih pčelarskih stručnjaka današnjice, koji se nakon velikog interesovanja pčelara iz regiona ponovo vraća na BeeFest sa izuzetno aktuelnom temom.

Pored njega, učesnike očekuju i predavanja:

Stefana Stangaciua , lekara i jednog od pionira moderne apiterapije

Boštjana Noča , jednog od najpoznatijih pčelarskih edukatora iz Slovenije

Dr. Bridget Goodwin – stručnjak za apiterapiju i prirodnu medicine

– stručnjak za apiterapiju i prirodnu medicine Dražena Lušića , Mojce Korošec , Gordane Hegić

kao i drugih istaknutih stručnjaka iz prakse i akademske zajednice

Koliko je BeeFest zaista međunarodni događaj?

BeeFest 2026 okuplja predavače iz više od 7 zemalja, od Amerike i Australije, do predavača iz EU i narano celog regiona Balkana.

Ovakav međunarodni karakter omogućava razmenu znanja između različitih pčelarskih škola, klimatskih zona i praksi, što je od izuzetne vrednosti za domaće pčelare.

Kako će kongres biti organizovan i ko može da učestvuje?

Kongres se održava onlajn, putem Zoom platforme, čime je omogućen pristup pčelarima iz cele Srbije, regiona i dijaspore.

Učešće je namenjeno:

profesionalnim i hobističkim pčelarima

mladim pčelarima i početnicima

studentima i stručnjacima

svima koji žele da unaprede svoje znanje o pčelama

Sve informacije o prijavi i pristupu dostupne su na zvaničnom sajtu beefest.rs.

Ko stoji iza organizacije BeeFesta 2026?

Organizator BeeFesta 2026 je Beogradsko udruženje pčelara, uz podršku Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu.

BeeFest nije samo događaj, već platforma koja ima za cilj dugoročno unapređenje pčelarstva i očuvanje pčela, kao jednog od najvažnijih stubova biodiverziteta.